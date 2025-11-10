Cómo preparar dulce de frutilla exquisito: la receta de la abuela con 4 ingredientes y 5 pasos

El tradicional dulce de frutilla, que se elabora con una receta que le termina sacando el máximo provecho a esta fruta, llena de vitaminas y minerales, cobra mucho sentido cuando a uno de dan ganas de consumirlo, acudir a uno de esos frascos que guardó y poder degustarlo de la manera que uno más quiera, cualquier día del año.

Esta receta, con El dulce de frutilla, una de las preparaciones más elaboradas en esta época primaveral, es especial para untar sobre tostadas, combinarlo con queso crema en algún postre o como relleno de alguna torta.