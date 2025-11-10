Cómo preparar dulce de frutilla exquisito: la receta de la abuela con 4 ingredientes y 5 pasos

Todo el mundo puede poner manos a la obra, aprovechar que la temporada de frutilla está en su máximo esplendor y preparar un exquisito dulce con esta riquísima fruta. Lo bueno de esta receta se prepara fácilmente, con ingredientes de fácil acceso.
El tradicional dulce de frutilla, que se elabora con una receta que le termina sacando el máximo provecho a esta fruta, llena de vitaminas y minerales, cobra mucho sentido cuando a uno de dan ganas de consumirlo, acudir a uno de esos frascos que guardó y poder degustarlo de la manera que uno más quiera, cualquier día del año.
Esta receta, con El dulce de frutilla, una de las preparaciones más elaboradas en esta época primaveral, es especial para untar sobre tostadas, combinarlo con queso crema en algún postre o como relleno de alguna torta.
Esta mermelada de sabor fresco y textura suave, se puede hacer de muchas maneras, con diferentes ingredientes que le dan un toque especial, más allá de la frutilla como protagonista.
Una receta casera que sale riquísima y es muy simples es una que comparte el sitio de cocina Cookpad.
Receta de dulce de frutilla casero
Todo el que vaya a realizar esta receta, necesitará contar con estos ingredientes para poder elaborarla:
Ingredientes
- 1,700 gramos de frutillas frescas
- 800 gramos de azúcar
- 1/2 limón (jugo)
- 1 cáscara de canela (opcional)
Receta de dulce de frutilla casero, paso a paso
- Lo primero que se hace, es comprar frutillas frescas de buena calidad.
- Lavar bien las frutillas con mucha agua. Retirar el cabito y partes que estén feas. Cortar con un cuchillo a groso modo. Procesar con una licuadora o mixer.
- Macerar las frutillas cortadas por unas 2 horas en una olla.
- Una vez que se cumplió este tiempo, llevar a fuego corona junto al jugo de medio limón y canela. Revolver seguido por 1 hora y media para que no se pegue.
- Llenar frascos muy bien lavados y esterilizado con el dulce. Tapar con mucha firmeza y dejar reposar boca abajo (para generar un vacío) hasta que la mermelada se enfríe. Consumir cualquier día del año.