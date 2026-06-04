Cómo hacer alfajores glaseados artesanales: la receta con dulce de leche y coco rallado

Receta de alfajores glaseados artesanales

Para la masa:

Harina 0000: 500 gramos.

Manteca (pomada): 150 gramos.

Azúcar: 150 gramos.

Huevos: 2 unidades.

Miel: 2 cucharadas soperas (este es el gran secreto para que la masa quede húmeda y tierna).

Polvo para hornear: 1 cucharadita.

Esencia de vainilla: 1 cucharadita.

Ralladura de medio limón.

Para el armado:

Dulce de leche repostero: 500 gramos (¡no escatimar!).

Coco rallado: cantidad necesaria (opcional, para emular el estilo de la imagen).

Para el glaseado blanco (Baño de nieve):

Azúcar impalpable: 250 gramos.

Clara de huevo: 1 unidad (pasteurizada, preferentemente).

Jugo de limón: 1 cucharadita.

Agua hirviendo: 2 o 3 cucharadas.

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El paso a paso: directo al éxito

La preparación de la masa: en un bol amplio, batir la manteca pomada junto con el azúcar hasta lograr una crema pálida. Incorporar los huevos de a uno, sin dejar de batir. Sumar la miel, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Aparte, tamizar la harina con el polvo para hornear e incorporar los secos a la preparación anterior. Atención aquí: unir con las manos o con una espátula sin amasar demasiado, solo hasta formar un bollo liso. Envolver en papel film y llevar a la heladera por al menos una hora. Estirado y horneado: precalentar el horno a 180°C (temperatura media). Estirar la masa sobre una mesada levemente enharinada hasta que tenga unos 4 o 5 milímetros de espesor. Cortar las tapitas con un cortante circular (el tamaño estándar es de 5 a 6 cm de diámetro) y colocarlas en una placa enmantecada. Hornear entre 8 y 10 minutos. Tienen que cocinarse, pero no dorarse demasiado en la superficie; deben quedar blanquitas. Dejar enfriar por completo antes de manipularlas, ya que en caliente son muy frágiles. El armado generoso: tomar una tapita, colocar una manga con dulce de leche repostero y hacer un copo generoso. Tapar y presionar suavemente para que el dulce de leche llegue a los bordes. Si se desea replicar el estilo de la foto, este es el momento de hacer rodar los bordes por coco rallado. El toque maestro: el glaseado. En un recipiente, mezclar el azúcar impalpable con la clara de huevo y el jugo de limón. Agregar el agua hirviendo de a poco, cucharada a cucharada, revolviendo enérgicamente hasta obtener un glaseado blanco, brillante y con textura de engrudo ligero. Con la ayuda de un pincel de repostería o sumergiendo la tapa superior, bañar los alfajores.

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El consejo sobre la receta

Dejar secar los alfajores sobre una rejilla a temperatura ambiente durante un par de horas hasta que el glaseado endurezca y se vuelva opaco. Al día siguiente, la humedad del dulce de leche habrá ablandado la masa, logrando esa textura celestial que todos buscamos.