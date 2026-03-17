Cómo hacer una tarta de pollo, verdeo y champiñones: la receta con queso crema que es una exquisitez

Además, el agregado de queso crema realza el relleno de la receta, una de las más sabrosas dentro de las variedades de las tartas.

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Receta de tarta de pollo, verdeo y champiñones, ingredientes

Para que la receta de esta tarta sea un éxito en tu mesa, hay tres claves que no podés saltear:

El sellado del pollo : si usás pechuga fresca, cortala en cubos pequeños y dorala bien para que conserve sus jugos.

: si usás pechuga fresca, cortala en cubos pequeños y dorala bien para que conserve sus jugos. El verdeo en dos tiempos: utilizá la parte blanca para el salteado inicial y la parte verde (la más aromática) al final de la cocción.

El toque de cremosidad: un buen queso crema o una pizca de almidón de maíz ayudan a que el relleno no “humedezca” la masa.

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Receta de tarta de pollo, verdeo y champiñones, ingredientes

Ingredientes (para una tarta grande):

2 tapas de masa para tarta (hojaldrada o criolla).

1 pechuga de pollo grande (o sobras de pollo cocido).

grande (o sobras de cocido). 3 cebollas de verdeo

200 g de champiñones (frescos o en conserva).

3 huevos.

100 g de queso crema o crema de leche.

o de leche. Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de tomillo.

Queso rallado a gusto para gratinar.

Receta de tarta de pollo, verdeo y champiñones, paso a paso

Preparación paso a paso:

El sofrito: salteá la parte blanca de la cebolla de verdeo picada en una sartén con un chorrito de aceite. Agregá el pollo en cubitos y cociná hasta que esté dorado.

en cubitos y cociná hasta que esté dorado. Sumar los hongos: incorporá los champiñones fileteados. Si son frescos, dejalos que suelten su agua y se doren; si son de lata, escurrilos bien antes de sumarlos.

El ligado: en un bowl aparte, batí los huevos con el queso crema y los condimentos. Agregá la parte verde del verdeo picada cruda y mezclá con el salteado de pollo (ya tibio).

y los condimentos. Agregá la parte verde del verdeo picada cruda y mezclá con el salteado de (ya tibio). Armado y cocción: forrá un molde con una tapa de masa, volcá el relleno y espolvoreá con queso rallado. Podés usar la otra tapa para cerrar o dejarla "abierta" tipo quiche.

Horno: llevá a horno medio (180°C) durante unos 25 a 30 minutos o hasta que la masa esté bien dorada.

Si querés que la base de la receta quede bien crocante, espolvoreá un poco de pan rallado sobre la masa antes de poner el relleno. Esto absorberá el exceso de líquido y evitará que la masa se ablande.