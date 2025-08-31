Cómo hacer Ravioles caseros frescos: la receta de la masa con 6 ingredientes y fácil de elaborar

Sin ánimos de meterme en esa discusión, te voy a compartir una receta exquisita para que prepares la masa de ravioles caseros frescos en casa. Pero no solo eso, porque también vas a aprender a hacer un relleno irresistible de chorizo y espinaca y la tan amada salsa fileto. ¿Estás listo?

masa de ravioles caseros Los ravioles son las pastas caseras preferidas por todos. Aprende a preparar la receta de la masa casera. Foto: iStock.

Recetas: masa para ravioles caseros frescos

Los ravioles son pastas rellenas tradicionales de italia que se suelen preparar los domingos familiares. Te dejo la receta clásica compartida por la cocinera Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?