Cómo hacer Pollo al horno con yogur griego: la receta riquísima con una salsa cremosa y especiada

El pollo al horno es una de esas recetas que nunca pueden faltar en la mesa de los argentinos. Es casi un imprescindible en las juntadas del fin de semana y es apetitoso para todos. En esta oportunidad, te vamos a enseñar a elaborarlo con yogur griego, que se convierte en una salsa única.
El yogur natural o griego aporta cremosidad, ayuda a ablandar el pollo, reteniendo su humedad y dándole un toque ácido muy balanceado. Además, esta receta está bien condimentada con comino, ajo, orégano y pimentón, que también le aportan una capa crujiente con un sabor delicioso.
Receta para hacer Pollo al horno con yogur griego
Ingredientes:
- 4 patamuslos de pollo sin piel
- 1 taza de yogur griego sin azúcar (250 g)
- 2 dientes de ajo
- 1 cdta. de comino en polvo
- 1 cdta. de pimentón dulce o paprika
- 1 cdta. de orégano seco
- 1 cdta. de cúrcuma (opcional)
- 2 cdas. de jugo de limón
- 2 cdas. de aceite de oliva o aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco o perejil (opcional)
Cómo hacer Pollo al horno con yogur griego, la receta paso a paso
- Primero, en un bol grande, mezcla el yogur con el ajo, comino, pimentón, orégano, cúrcuma, jugo de limómn, sal, pimienta y aceite. Debe quedar una mezcla cremosa, con un color amarillo.
- A continuación, en un recipiente, coloca las presas de pollo sobre la mezcla de yogur, asegurándote de que queden completamente cubeirtas por la salsa. Tapa el recipiente y lleva a la heladera por 1 hora.
- Precalienta el horno a 200 ºC por 10 minutos. Mientras tanto, retira el pollo de la heladera y déjalo reposar a temperatura ambiente.
- En una bandeja para horno, acomoda las piezas junto con la marinada y cocina durante 35 minutos o hasta que el pollo est
- e bien cocido y ligeramente dorado por fuera.
- Para terminar, saca del horno y deja reposar por 5 minutos. Sirve el pollo con yogur caliente, decorado con hojas de cilantro o perejil.
Con qué acompañar el pollo al horno con yogur
El pollo al horno con yogur ya tiene una salsa contundente y bien condimentada, por lo que se lo puede acompañar de una porción de arroz blanco, ensalada fresca o papas cocidas al vapor.