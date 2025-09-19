Cómo hacer Pizza casera: la receta fácil para preparar los viernes y sábado y salir del apuro

Más de uno de pregunta cómo hacer pizza casera para disfrutar en familia o con amigos. Por suerte hay una receta que es fácil de hacer, lleva muy pocos ingredientes y siempre te sacará del apuro cuando uno no sabe qué hacer de comer.
Más de uno de pregunta cómo hacer pizza casera para disfrutar en familia o con amigos. Por suerte hay una receta que es fácil de hacer, lleva muy pocos ingredientes y siempre te sacará del apuro cuando uno no sabe qué hacer de comer.
Esta receta es perfecta para elaborarla los viernes y sábado a la noche, con motivo de una juntada en familia o con amigos. Esto no significa que no se pueda preparar algún otro día de la semana.
Esta pizza casera se hornea con una masa clásica que queda riquísima, siguiendo un paso a paso fácil de realizar.
Lo mejor de hacer pizza en casa, es que se le pueden agregar todo tipo de ingredientes, más allá del queso y la salsa de tomate que se utilicen.
Lo primero que hay que hacer es una buena masa. Esta se logra con una receta que te sorprenderá y la comparte el sitio de cocina Cookpad, que todos los días ofrece preparaciones para todos los paladares.
Para poner manos a la obra y elaborar una esponjosa masa, se necesitan estos ingredientes:
Ingredientes