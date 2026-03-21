Cómo hacer Pastel de arroz y berenjena cremoso: la receta de aprovechamiento con 7 ingredientes

Dentro de las recetas económicas y saludables, este pastel de berenjenas y arroz se destaca por su versatilidad. El desafío está en lograr un arroz firme que no se seque y unas berenjenas tiernas, sin amargor. Con una técnica simple, este tipo de pastel permite aprovechar sobras y resolver comidas diarias con una opción nutritiva y rendidora.

pastel de berenjena y arroz (2)

Cómo quitarle el sabor amargo a las berenjenas

La época de cosecha de la berenjena en Argentina es en marzo, pero para evitar su sabor amargo se debe realizar un tratamiento. Ya sea para esta o cualquier otra receta. Cómo hacerlo: