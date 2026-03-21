Cómo hacer Pastel de arroz y berenjena cremoso: la receta de aprovechamiento con 7 ingredientes

El pastel de arroz y berenjenas está entre las recetas más buscadas de la cocina consciente en 2026, gracias a su equilibrio entre sabor, nutrición y bajo costo. Esta comida abundante combina arroz integral con berenjenas, dos ingredientes clave que, según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), aportan saciedad y un perfil nutricional completo.
Dentro de las recetas económicas y saludables, este pastel de berenjenas y arroz se destaca por su versatilidad. El desafío está en lograr un arroz firme que no se seque y unas berenjenas tiernas, sin amargor. Con una técnica simple, este tipo de pastel permite aprovechar sobras y resolver comidas diarias con una opción nutritiva y rendidora.
Cómo quitarle el sabor amargo a las berenjenas
La época de cosecha de la berenjena en Argentina es en marzo, pero para evitar su sabor amargo se debe realizar un tratamiento. Ya sea para esta o cualquier otra receta. Cómo hacerlo:
- Corta las berenjenas de la forma deseada (en este caso, en láminas) y luego les espolvorea sal. Deja reposar por 30 minutos.
- Pasado el tiempo, la berenjena “suda” una ligera capa de líquido por arriba. Escúrrelas y lávalas para quitar el exceso de sal.
- Para finalizar es importante secarlas con papel de cocina antes de cocinar.
Receta del pastel de berenjena y arroz
- 2 tazas de arroz cocido (integral o blanco, frío)
- 2 berenjenas grandes
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 2 claras de huevo o huevo entero
- 150 g de queso crema magro o por salut
- 2 cdas. de queso rallado
Cómo hacer un pastel de arroz y berenjena: la receta simple y abundante
- Primero, mezcla el arroz integral cocido y frío con las claras de huevo, el queso crema o una bechamel.
- A continuación, coloca la mezcla firmemente en el fondo de una asadera y alterna capaz de berenejas asadas con y un sofrito de cebolla y morrón condimentado.
- Para terminar, debes gratinar el pastel de arroz y berenjena en el horno. Espolvorea una capa de queso parmesano rallado y semillas de sésamo por encima para que quede una capa dorada.
Cómo conservar el pastel de arroz y berenjena en la heladera
Esta preparación se puede guardar en la heladera por hasta 48 horas. Pasado ese tiempo, el arroz se puede echar a perder y la berenjena comenzará a ablandarse y tomar un sabor más amargo.
Aporte energético del pastel de arroz y berenjena
- Proteínas de origen vegetal
- Fibra
- Carbohidratos complejos