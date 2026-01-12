Cómo hacer Caramelo líquido para postres: la receta con 1 ingrediente secreto para que no se endurezca

El caramelo líquido es uno de los básicos infaltables dentro de las recetas dulces y resulta clave para realzar todo tipo de postres, desde flanes y tortas hasta compotas de frutas y helados. Aunque existen muchas formas de prepararlo, no todas logran una textura realmente fluida y brillante, ideal para bañar o decorar sin que se endurezca.
Para conseguir un caramelo perfecto es fundamental utilizar azúcar como base, junto con dos ingredientes esenciales que marcan la diferencia: agua y jugo de limón. Esta combinación permite controlar la cocción, lograr un color dorado uniforme y evitar que se cristalice o se endurezca con el paso del tiempo.
Dentro de las recetas caseras, el caramelo líquido se destaca por su sencillez y versatilidad. Respetar los tiempos de cocción y aplicar algunos trucos clave garantiza un resultado suave, aromático y de textura ideal, perfecto para acompañar todo tipo de postres y darles un toque irresistible.
Receta para hacer caramelo líquido
Ingredientes:
- 150 g de azúcar (3/4 taza)
- 1 vaso de agua
- Jugo de 1 limón (ingrediente secreto)
Con las cantidades de los ingredientes anteriores se pueden cubrir 18 postres, aproximadamente.
Cómo preparar la receta del caramelo líquido, paso a paso
- Primero, en una olla a baño María, coloca el azúcar y calienta a fuego bajo. Luego, agrega agua sobre el azúcar. Es importante que la olla donde vas a realizar el caramelo no toque el agua de la olla que está abajo.
- A continuación, incorpora el jugo de limón y remueve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. No dejes de remover en ningún momento.
- Cuando el caramelo comience a hervir y el agua se disuelva, deja de mezclar con la cuchara y comienza a mover la olla. Este paso es importante para evitar que se cristalice. Cuando tenga un color oscuro, ya estará listo.
- Debes poner el caramelo líquido en moldes para postres antes de que se enfríe. De lo contrario, te enseñamos un truco para reservarlo.
Cómo evitar que el caramelo líquido se endurezca
El truco para evitar que el caramelo líquido se endurezca es usar jugo de limón en la preparación. Además, añadir agua a la receta hará que quede más líquido y que sea más difícil que llegue a endurecerse.
Una vez que tengas el caramelo líquido hecho, jamás se endurecerá de nuevo, por lo que puedes reservarlo en tarros de cristal herméticos en la heladera.