Cómo hacer Caramelo líquido para postres: la receta con 1 ingrediente secreto para que no se endurezca

Para conseguir un caramelo perfecto es fundamental utilizar azúcar como base, junto con dos ingredientes esenciales que marcan la diferencia: agua y jugo de limón. Esta combinación permite controlar la cocción, lograr un color dorado uniforme y evitar que se cristalice o se endurezca con el paso del tiempo.

Dentro de las recetas caseras, el caramelo líquido se destaca por su sencillez y versatilidad. Respetar los tiempos de cocción y aplicar algunos trucos clave garantiza un resultado suave, aromático y de textura ideal, perfecto para acompañar todo tipo de postres y darles un toque irresistible.