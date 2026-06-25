Cómo hacer Bifes a la criolla: la receta sabrosa y abundante con ingredientes especiales

Lo mejor de esta receta casera es que todos los ingredientes se cocinan juntos y se utiliza una sola olla, por lo que no es necesario estar pendiente todo el tiempo de los bifes a la criolla.

El secreto de la receta está en cortar las verduras cada una de un tamaño específico y disponer los ingredientes en una olla en capas, de acuerdo al tiempo de cocción que cada uno requiere.