Cómo hacer Bifes a la criolla: la receta sabrosa y abundante con ingredientes especiales

Los bifes a la criolla son una de las recetas más sencillas de preparar en casa, ya que llevan pocos ingredientes y tienen un sabor intenso. Esta versión argentina lleva verduras, por lo que resulta especialmente reconfortante durante el invierno.
Lo mejor de esta receta casera es que todos los ingredientes se cocinan juntos y se utiliza una sola olla, por lo que no es necesario estar pendiente todo el tiempo de los bifes a la criolla.
El secreto de la receta está en cortar las verduras cada una de un tamaño específico y disponer los ingredientes en una olla en capas, de acuerdo al tiempo de cocción que cada uno requiere.
Receta para hacer bifes a la criolla
Ingredientes:
- 4 churrascos de bola de lomo o cuadrada
- 2 papas
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1/2 morrón rojo
- 1 cebolla de verdeo (opcional)
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates
- 1 lata de arvejas (opcional)
- 1/2 taza de pure de tomates
- 1 taza de caldo
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Cómo hacer bifes a la criolla, la receta paso a paso
- Primero, corta las verduras, cada una de su tamaño para que no se pase ni le falte cocción. La cebolla en juliana, el morrón en tiras más gruesas que la cebolla, el verdeo en trozos pequeños, los dientes de ajo bien picados, la zanahoria en rodajas y los tomates bien picados.
- A continuación, corta los bifes en trozos del tamaño meidano y salpimienta. En una olla, coloca aceite de oliva y forma un colchón de verduras: primero cebolla, luego morrón, papa, zanahoria, ajo, cebolla de verdeo y la carne. Administra los ingredientes de manera que puedas hacer dos o tres capas.
- Por encima de todo, coloca el tomate picado, que le dará humedad a los ingredientes y unas cuatro cucharadas de puré de tomates. Luego, suma un chorro de aceite de oliva y una taza de agua con caldo disuelto.
- Lleva la olla tapada a fuego alto y, cuando hierva, ábrela y revuelve la preparación- Vuelve a tapar, dejando una pequeña abertura y baja a fuego medio, revolviendo cada tanto.
- Para finalizar, deja cocinando los bifes a la criolla durante 30-40 minutos. Cuando falten 5 minutos para retirarlos del fuego, agrega las arvejas y termina la cocción. Apaga el fuego y deja reposar mínimo por 10 minutos. Antes de servir, suma perejil