Cómo elaborar Quinotos en almíbar: la receta de la conserva de primavera con 3 ingredientes

quinotos en almíbar (1)
Los quinotos en almíbar son una receta perfecta para aprovechar esta fruta de estación en una conserva que dure todo el año. Foto: iStock.
Recetas: quinotos en almíbar
Es importante saber que los quinotos en almíbar se preparan en 7 días. Pero tranquilo/a, que tenemos una receta rápida compartida por Paulina Cocina, que se elabora en 2 días.
Ingredientes para 2 frascos:
- 600 gr. de quinotos
- 400 gr. de azúcar
- 1 puñado de sal gruesa
- 1 cda. de vodka (opcional)
Cómo preparar quinotos en almíbar, la receta paso a paso
- Primero, lava los quinotos con cuidado para que no se rompan y hiérvelos durante 10 minutos. Pasado el tiempo, sácalos con una espumadera, enjuaga en agua fría y descarta el agua salada.
- Vuelve a hervir los quinotos en agua sola durante 10 minutos más y retira con una espumadera. Pincha cada quinoto con un palillo, con cuidado.
- Coloca azúcar en una olla y cubre con un litro de agua. Lleva al fuego bajo durante media hora y deja reposar por 5 horas.
- Lleva nuevamente los quinotos a fuego bajo, por media hora, moviendo la olla desde fuera. Reserva por 5 horas más.
- Vuelve a poner los quinotos al fuego, durante media hora, y deja reposar otras 5 horas más.
- Para el último hervor, agrega un chorrito de vodka. Los quinotos en almíbar deben quedar dorados y transparentes.
- Por último, guarda los quinotos en almíbar en frascos esterilizados y calientes, tápalos bien y dales la vuelta por unos 10 minutos para generar vacío.
quinotos en almíbar (2)
La receta de los quinotos requiere de 2 días de elaboración. Este postre se puede conservar en frascos esterilizados. Foto: gentileza demoslavueltaaldia.
El truco para esterilizar los frascos en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El truco para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar el almíbar de quinotos con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.