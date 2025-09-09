Cómo elaborar Quinotos en almíbar: la receta de la conserva de primavera con 3 ingredientes

Los quinotos son ideales para preparar almíbares, que a su vez sirven para humedecer y rellenar tortas o budines. Se trata de una fruta pequeña que es rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, y con la que también se pueden elaborar otras conservas como mermeladas y dulces.

La preparación de esta receta, aunque es sencilla, requiere de paciencia para lograr que los frutos absorban el azúcar sin perder su frescura y sabor. Si quieres tener un postre exquisito para todo el año, te enseñamos cómo conservarlo en frascos esterilizados en el microondas.