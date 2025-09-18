Inicio Recetas Empanadas
Cómo cocinar las empanadas para que no se peguen a la bandeja del horno

Las empanadas al horno son un arma de doble filo. Si bien es una de las recetas amadas por los argentinos, la masa se puede pegar a la bandeja. ¿Cómo evitarlo?

Antonella Prandina
Las empanadas al horno se pueden pegar en la bandeja. ¿Cuál es el truco para evitarlo?

Las empanadas son una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos, en especial las de carne. Sin embargo, hay infinidad de rellenos con los que se puede incursionar y por eso encantan a toda la familia.

Pero no todo es color de rosa. Al momento de meterlas en el horno, las empanadas pueden pegarse a la bandeja y todo el trabajo hecho hasta el momento, será en vano. La sensación de que la mitad del repulgue se quedó en la bandeja, es decepcionante.

Afortunadamente, existen trucos para lograr unas empanadas al horno perfectas. Siempre hay que tener en cuenta que la humedad de la masa o del relleno, cuando entra en contacto directo con la bandeja caliente, hará que se peguen. ¿Cómo evitarlo?

receta empanadas de atún.jpg
Te dejamos algunos trucos para evitar que las empanadas se peguen a la bandeja del horno.

Cómo hacer para que las empanadas al horno no se peguen

La clave para que las empanadas al horno no se peguen a la bandeja es preparar bien la superficie. Para eso, hay varios trucos:

  1. Engrasar y enharinar la bandeja: unta la bandeja con unas gotas de aceite o un poco de manteca y luego espolvorea con harina o pan rallado para crear una película fina para aislar la masa del metal.
  2. Papel manteca: coloca una hoja de papel manteca sobre la bandeja y apoya las empanadas. De esa manera, no se van a pegar.
  3. Placa de silicona: además de ser reutilizable y ecológica, permite cocinar sin grasa extra y evita que la masa se adhiera.

Cómo cocinar empanadas al horno

Una vez que tengas las empanadas listas, precalienta el horno a 200 °C para lograr una cocción pareja y que la masa no se humedezca. Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, prepara la asadera con cualquiera de los trucos mencionados anteriormente.
  2. Luego, coloca las empanadas con espacio entre sí para que circule el aire y se cocinen parejas.
  3. Para terminar, pincela con huevo batido o leche para lograr un color dorado y hornea por 20 minutos hasta que queden cocidas.
Empanadas de pollo _20250812_130615_0000
Para que las empanadas al horno no se peguen, hay que lograr una capa antiadherente entre la bandeja y la masa.

Para tener en cuenta:

  • Si vas a usar rellenos jugosos, escúrrelos bien antes de armar las empanadas, ya que la humedad extra hará que se peguen.
  • Para darles un toque distinto, espolvorea semillas de sésamo o amapola en la superficie antes de hornear. Le darán textura y sabor.
  • Si quieres preparar empanadas livianas, pincélalas con agua en lugar de huevo para que queden brillantes y doradas, pero con menos grasa.

