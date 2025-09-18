Cómo cocinar las empanadas para que no se peguen a la bandeja del horno

Pero no todo es color de rosa. Al momento de meterlas en el horno, las empanadas pueden pegarse a la bandeja y todo el trabajo hecho hasta el momento, será en vano. La sensación de que la mitad del repulgue se quedó en la bandeja, es decepcionante.

Afortunadamente, existen trucos para lograr unas empanadas al horno perfectas. Siempre hay que tener en cuenta que la humedad de la masa o del relleno, cuando entra en contacto directo con la bandeja caliente, hará que se peguen. ¿Cómo evitarlo?