Cómo cocinar las empanadas para que no se peguen a la bandeja del horno

Las empanadas son una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos, en especial las de carne. Sin embargo, hay infinidad de rellenos con los que se puede incursionar y por eso encantan a toda la familia.
Pero no todo es color de rosa. Al momento de meterlas en el horno, las empanadas pueden pegarse a la bandeja y todo el trabajo hecho hasta el momento, será en vano. La sensación de que la mitad del repulgue se quedó en la bandeja, es decepcionante.
Afortunadamente, existen trucos para lograr unas empanadas al horno perfectas. Siempre hay que tener en cuenta que la humedad de la masa o del relleno, cuando entra en contacto directo con la bandeja caliente, hará que se peguen. ¿Cómo evitarlo?
La clave para que las empanadas al horno no se peguen a la bandeja es preparar bien la superficie. Para eso, hay varios trucos:
Una vez que tengas las empanadas listas, precalienta el horno a 200 °C para lograr una cocción pareja y que la masa no se humedezca. Ahora sí, sigue los pasos: