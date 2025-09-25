Bombas de papa con sobras de puré: la receta fácil y económica con 7 ingredientes

Recetas: bombas de papa con las sobras del puré

Ingredientes:

Puré de papas

Sal y pimienta

Leche

Aceite

Huevo

Pan rallado

Queso mantecoso

Ajo y perejil (opcional)

Las bombas de papa rellenas de queso son la opción más simple y rápida, pero puedes elegir el relleno que más te guste, como pollo, carne, jamón, panceta, queso cheddar, roquefort o lo que se te ocurra.

Aunque el puré va condimentado con ajo y perejil, puedes usar las especias que más te gusten.

bombas de papa rellenas portada (1).jpg Las bombas de papa pueden llevar el relleno que quieras.

Cómo preparar la receta de bombas de papa, paso a paso