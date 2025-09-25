Bombas de papa con sobras de puré: la receta fácil y económica con 7 ingredientes

Las bombas de papa son una de las recetas más reconfortantes y llenadoras para el almuerzo o la cena, cuando no hay demasiado tiempo para cocinar. Si tienes sobras de puré, puedes preparar bombitas crujientes por fuera y cremosas en su interior.
La receta de las bombas de papa es práctica y rápida, y se prepara con pocos ingredientes que se pueden cambiar por lo que tengas en casa. Generalmente, llevan queso en su interior, pero hay un montón de rellenos posibles: roquefort, cheddar y panceta, cebolla caramelizada y queso, jamón, carne o pollo.
Ingredientes:
Las bombas de papa rellenas de queso son la opción más simple y rápida, pero puedes elegir el relleno que más te guste, como pollo, carne, jamón, panceta, queso cheddar, roquefort o lo que se te ocurra.
Aunque el puré va condimentado con ajo y perejil, puedes usar las especias que más te gusten.