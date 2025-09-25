Inicio Recetas Recetas
Bombas de papa con sobras de puré: la receta fácil y económica con 7 ingredientes

Es una de las recetas más rápidas y prácticas para el almuerzo o la cena: se preparan con puré de papas y son una bomba

Antonella Prandina
Las bombas de papa son una receta ideal para aprovechar las sobras del puré.

Las bombas de papa son una de las recetas más reconfortantes y llenadoras para el almuerzo o la cena, cuando no hay demasiado tiempo para cocinar. Si tienes sobras de puré, puedes preparar bombitas crujientes por fuera y cremosas en su interior.

La receta de las bombas de papa es práctica y rápida, y se prepara con pocos ingredientes que se pueden cambiar por lo que tengas en casa. Generalmente, llevan queso en su interior, pero hay un montón de rellenos posibles: roquefort, cheddar y panceta, cebolla caramelizada y queso, jamón, carne o pollo.

receta bombas de papa (2).jpg
Las bombas de papa son la receta perfecta para elaborar en momentos de pauro.

Recetas: bombas de papa con las sobras del puré

Ingredientes:

  • Puré de papas
  • Sal y pimienta
  • Leche
  • Aceite
  • Huevo
  • Pan rallado
  • Queso mantecoso
  • Ajo y perejil (opcional)

Las bombas de papa rellenas de queso son la opción más simple y rápida, pero puedes elegir el relleno que más te guste, como pollo, carne, jamón, panceta, queso cheddar, roquefort o lo que se te ocurra.

Aunque el puré va condimentado con ajo y perejil, puedes usar las especias que más te gusten.

bombas de papa rellenas portada (1).jpg
Las bombas de papa pueden llevar el relleno que quieras.

Cómo preparar la receta de bombas de papa, paso a paso

  1. Primero, arma un puré de papas. Lo ideal es cocinar las papas en el microondas o preparar la receta con sobras de puré. Si vas a hervirlas, déjalas en la heladera hasta que endurezcan.
  2. A continuación, agrega sal, pimienta, un chorrito de leche y aceite al puré de papas. Si quieres agregar ajo y perejil, este es el momento. Mezcla bien hasta que quede con la consistencia de una masa.
  3. Cuando el puré esté listo, arma las bombas. Para eso, amasa el puré, ahueca un poco y agrega un pedacito de queso barra o mantecoso. Deja reposar en la heladera por unos minutos.
  4. Ahora, reboza las bombas de papa con huevo batido con sal. Después, pasa por pan rallado.
  5. Por último, calienta abundante aceite en una sartén y cocina las bombas de papa por 3 minutos, o hasta que estén doradas. Retíralas y cubre con papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

