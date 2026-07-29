Las recetas rápidas y saludables ganan cada vez más lugar entre quienes buscan opciones prácticas para el desayuno o la merienda. En ese contexto, el bizcochuelo en taza preparado en el microondas se convirtió en una alternativa ideal, ya que requiere pocos ingredientes y está listo en apenas cinco minutos.
Bizcochuelo en taza y en el microondas: la receta fácil que recomienda mi nutricionista y rinde 1 porción
Descubre cómo hacer un bizcochuelo de coco y naranja en taza, una opción de 1 porción ideal para un desayuno o merienda saludable
La nutricionista Luisina Capone recomienda esta preparación por su sencillez y por estar elaborada sin harina. Con un huevo, coco rallado, aceite, polvo de hornear y media naranja es posible obtener un bizcochuelo alto, esponjoso y húmedo, perfecto para acompañar una infusión o disfrutar como una colación.
Si buscas recetas fáciles para incorporar a tu rutina, esta propuesta de Luisina Capone demuestra que preparar un bizcochuelo casero en una taza y en el microondas no solo ahorra tiempo, sino que también permite disfrutar de una opción rica y adaptada a un plan de alimentación equilibrado.
Receta para hacer bizcochuelo en taza en el microondas
Ingredientes:
- 4 cdas. de coco rallado
- 1 huevo
- 1 cda. de aceite (puede ser neutro, de coco, de oliva...)
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Jugo y ralladura de 1/2 naranja o pomelo
- 1 cda. de cacao amargo (opcional)
- Stevia, a gusto (opcional)
La medida es una taza y rinde una porción
Cómo preparar Bizcochuelo en taza: la receta saludable
- Primero, en una taza grande, coloca un huevo con la cucharada de aceite. Revuelve bien y agrega el coco rallado y el polvo de hornear. Si lo deseas, suma cacao amargo. Integra todo.
- A continuación, agrega la ralladura y el jugo de media naranja a la mezcla anterior. También, suma el endulzante y combina bien.
- Por último, lleva la taza al microondas por 4-5 minutos, deja enfriar y disfruta de un exquisito bizcochuelo de coco y naranja.
La receta del bizcochuelo de coco en taza es la porción justa para tu desayuno o merienda, ya que contiene proteínas, vitaminas (vitamina C, E y B), antioxidantes y minerales como potasio, fósforo, calcio y hierro. Puedes sumarlo a tu plan de alimentación saludable.
En pocas palabras
- Bizcochuelo saludable: Receta fácil de coco y naranja en taza, ideal para desayunos o meriendas.
- Preparación rápida: Mezcla ingredientes en una taza y cocina en microondas por 4-5 minutos.
- Nutrición completa: Aporta proteínas, vitaminas y antioxidantes, sumándose a un plan de alimentación saludable.