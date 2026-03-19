3 recetas caseras: cómo hacer Churros rellenos con dulce de leche, crema pastelera y manzana con canela

Dulce de leche, crema pastelera y manzana con canela son los más comunes. Aunque también te dejaremos otras opciones de rellenos. Acá lo importante es aprender a hacer los churros y cabe destacar que su receta es facilísima.

La época de la playa ya pasó, pero hablar de churros también es recordar la casa de la abuela. Lo cierto es que puedes preparar vos mismo estas rectas de churros caseros, con muy pocos ingredientes y según tus gustos.