3 recetas caseras: cómo hacer Churros rellenos con dulce de leche, crema pastelera y manzana con canela

A pocos días de comenzar la época otoñal, muchas personas comienzan a pensar en los churros como parte de sus desayunos y meriendas, al menos en ocasiones especiales. Se trata de un postre reconfortante, calentito y perfecto para acompañar el mate. Por eso, te dejamos 3 recetas de rellenos para que disfrutes de este manjar dulce.
Dulce de leche, crema pastelera y manzana con canela son los más comunes. Aunque también te dejaremos otras opciones de rellenos. Acá lo importante es aprender a hacer los churros y cabe destacar que su receta es facilísima.
La época de la playa ya pasó, pero hablar de churros también es recordar la casa de la abuela. Lo cierto es que puedes preparar vos mismo estas rectas de churros caseros, con muy pocos ingredientes y según tus gustos.
1. Receta para hacer churros caseros con dulce de leche
Ingredientes:
- 650 cc. de agua
- 500 g de harina
- 10 g de azúcar (opcional)
- 6 g de sal
- Dulce de leche, c/n
- Chocolate cobertura (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en una olla mediana, calienta el agua con la sal y el azúcar (opcional) hasta que llegue a ebullición. Retira del fuego y agrega la harina. Mezcla con una cuchara de madera hasta que quede una masa uniforme, quitando todo el aire.
- A continuación, coloca la masa de los churros caseros en una churrera y corta las porciones de 15 centímetros.
- Finalmente, comienza a freír los churros en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralos, espolvorea con azúcar y sirve. Colócales dulce de leche o chocolate derretido por encima.
- Opcional: si quieres rellenar los churros con dulce de leche, haz un hueco en el centro y utiliza una manga para introducir el relleno.
2. Churros rellenos de crema pastelera
Ingredientes de la crema pastelera:
- 500 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 40 g de maicena (almidón de maíz)
- 1 vaina de vainilla o esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Procedimiento:
- Prepará la leche infusionada: en este primer paso, verté la leche en una cacerola y agregá la vaina de vainilla (cortada por la mitad y con las semillas raspadas) o una cucharadita de esencia de vainilla. Calentá la leche a fuego medio hasta que comience a hervir. Luego, retirá la cacerola del fuego, tapá y dejá reposar durante unos 10 minutos para que la vainilla infunda su aroma y sabor en la leche.
- Mezclá las yemas y el azúcar: mientras que la leche se infunde, en un tazón aparte, batí las yemas de huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y ligeramente espumosa.
- Incorporá la maicena: agregá el almidón de maíz a la mezcla de yemas y azúcar, y batí nuevamente hasta obtener una pasta homogénea.
- Integrá la leche a la mezcla: una vez que la leche ha terminado de infundirse, volvé a calentarla a fuego medio. Cuando esté caliente (pero no hirviendo), vertela lentamente sobre la mezcla de yemas, azúcar y maicena, batiendo constantemente para evitar que las yemas se cocinen.
- Cociná la crema: volvé a colocar la mezcla en la cacerola y cociná a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con una cuchara de madera o una espátula. La crema empezará a espesar gradualmente hasta alcanzar una consistencia suave y aterciopelada.
- Rellena los churros con crema pastelera con la ayuda de una manga.
3. Churros rellenos de manzana y canela
Ingredientes:
- 2 manzanas
- Jugo de limón
- 2 cdta. de azúcar
- 1/4 cdta. de canela
- 55 g de manteca sin sal
- 1 taza de azúcar
- 240 ml de agua
- 125 g de harina
- 3 huevos
Procedimiento:
- Primero, pela las manzanas y colócalas en un bol con agua y jugo de limón.
- Luego, ralla las manzanas, colócalas en un bol y agrega dos cucharadas de azúcar y la canela.
- Desecha el agua vegetal que suelden las manzanas y colócalas sobre un repasador para escurrir el exceso de agua.
- En una olla, coloca la manteca, la sal, el azúcar y el agua y enciende el fuego para formar un almíbar.
- Con la ayuda de una manga, rellena los churros con la preparación de manzana. Si quieres, espolvorea con una mezcla de azúcar y canela.
Otros rellenos para churros caseros
- Alcayota
- Nutella
- Crema de chocolate
- Mermelada