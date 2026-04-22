Quién era el policía asesinado de un disparo en La Matanza: "Un padrazo y súper compañero"

Según fuentes judiciales y registros de las cámaras de seguridad, el efectivo se encontraba a bordo de una camioneta blanca cuando fue abordado por sujetos armados que se movilizaban en una Volkswagen Amarok.

Tras bloquearle el paso y obligarlo a bajar de la camioneta, los asaltantes le efectuaron un disparo en el pecho a quemarropa para sustraerle la recaudación que acababa de retirar de una pollería y su arma reglamentaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2046654931617145342&partner=&hide_thread=false ASÍ MATARON A UN POLICÍA DE LA BONAERENSE QUE COBRABA RECAUDACIONES DE EMPRESAS Y NEGOCIOS

- Fue en Casanova

- Investiga el caso el fiscal de La Matanza Carlos Arribas.

- Al policía lo siguieron y emboscaron para robarle la recaudación. pic.twitter.com/nYlSBCEJso — Vía Szeta (@mauroszeta) April 21, 2026

Policía asesinado: quién era el “padrazo” con una década de servicio

La víctima fue identificada como Mauro Fabián Molina, de 42 años. Molina era un experimentado miembro de la fuerza provincial de la policía, donde prestaba servicio en la Dirección de Investigación de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Su carrera había comenzado en la Academia de Policía Local de Lomas de Zamora, de donde egresó en diciembre de 2015.

Quienes lo conocieron lo describen como un profesional ejemplar y, sobre todo, un hombre dedicado íntegramente a su familia.

"Era un padrazo y un súper compañero", manifestaron con dolor sus colegas en redes sociales. Molina era padre de dos adolescentes, de 15 y 13 años, quienes hoy lloran la pérdida de su padre en un hecho que la justicia califica como una "entrega" debido a la precisión del movimiento de los atacantes.

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Policía abatido en La Matanza: la investigación

La investigación del asesinato quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI especializada en Homicidios de La Matanza. Hasta el momento, no hay detenidos, aunque se analiza el recorrido de la camioneta Amarok —que fue hallada abandonada a pocas cuadras— para dar con los responsables de este asesinato que vuelve a poner en el foco la vulnerabilidad de los efectivos de seguridad en el conurbano bonaerense.