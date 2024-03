Prime Video y un increíble y atípico documental sobre Frida Kahlo

Amazon Prime Video Frida.jpg Póster del documental "Frida", disponible en Amazon Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata el documental "Frida"?

"Un viaje mágico e íntimamente crudo por la vida, la mente y el corazón de la icónica artista Frida Kahlo. Está contado, por primera vez, en sus propias palabras extraídas de su diario, reveladoras cartas, ensayos y entrevistas de revistas, y cobra una maravillosa vida con una animación lírica inspirada en su inolvidable arte", es la sinopsis oficial de este documental.

Este documental disponible en Prime Video cuenta con la dirección de Carla Gutiérrez (es su ópera prima), y tiene una duración de 1 hora y 28 minutos. Además vale la pena mencionar que esta producción se estrenó en el festival de cine de Sundance, en los Estados Unidos.

Es importante remarcar que este documental combina narración en primera persona y animaciones de obras. "Es para sentir que estamos sumergiéndonos en sus sentimientos reales", afirma la realizadora.

Embed - FRIDA - Official Trailer | Prime Video

"Siento que esta historia realmente me dijo que necesitaba encargarme de dirigirla. Me di cuenta de que ella podía contar gran parte de su propia historia y sentí que eso aún no se había hecho. Espero que sea una nueva forma de adentrarnos en su mundo, en su mente y corazón y realmente entender el arte de una manera más íntima y cruda", finaliza Gutiérrez.