Regalo de fin de año: ANSES confirmó un extra de $240.000 para jubilados antes del 23 de diciembre

Desde ANSES confirmaron que los jubilados van a cobrar a partir del 9 de diciembre y se les pagará los haberes y el extra que será de un mínimo de $240.000 y que consiste en el pago de un bono extra y del aguinaldo.
ANSES: cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025
Con el pago de haberes, aguinaldo y bono confirmados para todos los jubilados, ANSES dio a conocer los montos que se van a pagar por cada uno de estos ítems en diciembre.
- Jubilación mínima: $340.879.59
- Bono: $70.000
- Aguinaldo en caso de jubilación mínima: $170.439
Esto significa que ningún jubilado de ANSES cobrará en diciembre menos de $581.000.
Asimismo, también se confirmó el monto de jubilación máxima en diciembre. Con el aumento de ANSES del 2,34% en diciembre, aquellos que ganan la máxima, tendrán unos haberes de $2.293.796,92. Al sumar el aguinaldo, el monto será de $3.440.695,38.
ANSES: cuándo cobran jubilados haberes, aguinaldo y bono en diciembre 2025
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre