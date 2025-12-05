Regalo de fin de año: ANSES confirmó un extra de $240.000 para jubilados antes del 23 de diciembre

Desde ANSES confirmaron que los jubilados van a cobrar a partir del 9 de diciembre y se les pagará los haberes y el extra que será de un mínimo de $240.000 y que consiste en el pago de un bono extra y del aguinaldo.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025

Con el pago de haberes, aguinaldo y bono confirmados para todos los jubilados, ANSES dio a conocer los montos que se van a pagar por cada uno de estos ítems en diciembre.