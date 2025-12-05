ANSES: esta es la nueva jubilación mínima para diciembre

Desde ANSES se tomó la decisión, con el aval del gobierno nacional, de cambiar la metodología de pago de los jubilados en diciembre, y es que en vez de pagar a una terminación de DNI por día, se acreditará a dos de ellas. El agrupar a los beneficiarios va para quienes cobran la mínima y la máxima.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES, aumento más alto y nueva jubilación mínima

ANSES oficializó el porcentaje de aumento real para jubilados, pensionados y asignaciones sociales, con la importante novedad de que se trata del incremento más alto de los últimos 6 meses.

El aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales será del 2.34%, por lo que es el incremento más alto otorgado de mayo a esta parte. Las últimas actualizaciones fueron de:

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2.34%

Es importante saber que en el caso de los jubilados de la mínima, en diciembre, además de cobrar sus haberes y el aguinaldo, recibirá un bono extra de 70 mil pesos acreditado por el gobierno nacional.

Gracias a este aumento, ANSES estableció la nueva jubilación mínima y máxima para diciembre, y los montos son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 340.879,59

$ 340.879,59 Jubilación máxima: $ 2.293.796,92

A partir de ello, también se definió el monto del aguinaldo que ANSES acreditará a los beneficiarios de la jubilación mínima y máxima, que se acopla a los haberes. El monto es el siguiente: