ANSES: esta es la nueva jubilación mínima para diciembre

ANSES está próxima a iniciar el de las mensualidades correspondientes a diciembre, es por eso que detalló toda información vinculada al pago de cada beneficiario social. Una de las novedades más importantes para el último mes del 2025, tiene que ver con la oficialización del monto que recibirán quienes cobran la jubilación mínima.
La confirmación del aumento más alto de los últimos 6 meses, hizo que el monto de la jubilación mínima para diciembre fuese anunciada oficialmente, y con ello se estableció el valor mínimo del aguinaldo. Además, ANSES recordó que a partir del próximo martes 9 de diciembre, comienza el pago para jubilados, mediante una metodología diferente.
ANSES anunció cambios en el pago para jubilados
ANSES informó cambios importantes en el pago de los haberes de jubilados para el mes de diciembre, intentando asegurar el pago de todos los beneficiarios en tiempo y forma, antes de las fiestas. Esti afecta a los que cobran la jubilación mínima y máxima, sin excepción.
Desde ANSES se tomó la decisión, con el aval del gobierno nacional, de cambiar la metodología de pago de los jubilados en diciembre, y es que en vez de pagar a una terminación de DNI por día, se acreditará a dos de ellas. El agrupar a los beneficiarios va para quienes cobran la mínima y la máxima.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
ANSES, aumento más alto y nueva jubilación mínima
ANSES oficializó el porcentaje de aumento real para jubilados, pensionados y asignaciones sociales, con la importante novedad de que se trata del incremento más alto de los últimos 6 meses.
El aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales será del 2.34%, por lo que es el incremento más alto otorgado de mayo a esta parte. Las últimas actualizaciones fueron de:
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto: 1,9%
- Septiembre: 2,1%
- Octubre: 2.34%
Es importante saber que en el caso de los jubilados de la mínima, en diciembre, además de cobrar sus haberes y el aguinaldo, recibirá un bono extra de 70 mil pesos acreditado por el gobierno nacional.
Gracias a este aumento, ANSES estableció la nueva jubilación mínima y máxima para diciembre, y los montos son los siguientes:
- Jubilación mínima: $ 340.879,59
- Jubilación máxima: $ 2.293.796,92
A partir de ello, también se definió el monto del aguinaldo que ANSES acreditará a los beneficiarios de la jubilación mínima y máxima, que se acopla a los haberes. El monto es el siguiente:
- Jubilación mínima: $170.439,8
- Jubilación máxima: $ $ 1.146.898