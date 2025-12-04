ANSES anunció nuevos beneficios para jubilados en diciembre

ANSES está próxima a comenzar con el pago de las mensualidades de diciembre de cada uno de los beneficiarios sociales, las cuales llegan con un incremento mayor al 2.34%. En esta ocasión, los protagonistas son los jubilados, quienes recibieron una excelente noticia, que nada tiene que ver con lo que cobrarán el último mes del año.
Los jubilados de ANSES suman nuevas opciones a su listado de beneficios, que nada tiene que ver con bonos, y es que se sumó el Banco Supervielle con importantes descuentos en distintos ámbitos. Esta incorporación permite que los adultos mayores beneficiarios puedan aprovechar desde cuotas sin interés, hasta importantes porcentajes de rebaja.
ANSES: estos son los principales descuentos para jubilados en supermercados
Los beneficios que otorga ANSES a sus beneficiarios no se limitan exclusivamente a las mensualidades o distintos bonos, sino que además cuenta con una importante listas de descuentos u otras herramientas para que sean aprovechadas por, en este caso, jubilados.
En lo que respecta exclusivamente a los beneficios con descuentos en supermercados, ANSES detalla que jubilados pueden aprovechar lo siguiente:
- Disco: 10% en todos los rubros, más 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
- Jumbo: 10% general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
- Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
- Coto: 10% sin tope de reintegro en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas).
- La Anónima: 10% sin tope.
- Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.
- Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.
- Día: 10% en todos los productos, con tope de $2.000 por transacción. Este descuento sí acumula con otras promociones.
- Chango Más: 10% con tope de $15.000.
Si los jubilados de ANSES además cobran en el Banco Nación, gozan de los siguientes beneficios:
- 5% de reintegro adicional en compras con tarjeta de débito o crédito utilizando BNA+ MODO, con tope de $20.000 mensuales.
- Aplicable en supermercados Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
- Acreditación diaria de intereses sobre el saldo en cuenta (TNA del 32%) hasta $500.000.
ANSES anunció nuevos beneficios para los jubilados
Este anuncio, que se confirmó en las últimas horas por ANSES, es exclusivo para aquellos jubilados que reciben sus haberes a través de una cuenta del Banco Supervielle. Se trata de una serie de importantes descuentos y cuotas sin interés para distintos mercados como farmacias, supermercados, entre otros.
El nuevo listado para jubilados de ANSES clientes del Banco Supervielle se compone de la siguiente manera:
- 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más pagando con tarjeta de débito (tope $25.000), QR (tope $15.000) o ambos (tope combinado de $40.000).
- 25% de descuento del programa Beneficios Anses sin tope en supermercados Coto.
- 50% de descuento en farmacias con tarjeta de débito o QR (tope de $6.000 por medio de pago, $12.000 combinando ambos).
- 3 cuotas sin interés todos los días en farmacias adheridas con tarjeta de crédito del Banco Supervielle.
- 15% de descuento en Tienda Supervielle (vía Mercado Libre) con débito los martes y miércoles, con tope de $10.000.
- 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito Visa Supervielle, y 12 cuotas sin interés los jueves.