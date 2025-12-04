ANSES anunció nuevos beneficios para jubilados en diciembre

En lo que respecta exclusivamente a los beneficios con descuentos en supermercados, ANSES detalla que jubilados pueden aprovechar lo siguiente:

Disco: 10% en todos los rubros, más 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Jumbo: 10% general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto: 10% sin tope de reintegro en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas).

La Anónima: 10% sin tope.

Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

Día: 10% en todos los productos, con tope de $2.000 por transacción. Este descuento sí acumula con otras promociones.

Chango Más: 10% con tope de $15.000.

Si los jubilados de ANSES además cobran en el Banco Nación, gozan de los siguientes beneficios:

5% de reintegro adicional en compras con tarjeta de débito o crédito utilizando BNA+ MODO, con tope de $20.000 mensuales.

Aplicable en supermercados Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Acreditación diaria de intereses sobre el saldo en cuenta (TNA del 32%) hasta $500.000.

Este anuncio, que se confirmó en las últimas horas por ANSES, es exclusivo para aquellos jubilados que reciben sus haberes a través de una cuenta del Banco Supervielle. Se trata de una serie de importantes descuentos y cuotas sin interés para distintos mercados como farmacias, supermercados, entre otros.

El nuevo listado para jubilados de ANSES clientes del Banco Supervielle se compone de la siguiente manera: