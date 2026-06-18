El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de cara al próximo mes trae novedades para los sectores más vulnerables. Tras difundirse los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el organismo previsional oficializó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales percibirán un incremento del 2,15% en julio de 2026.
Asignación Universal por Hijo de ANSES: Con aumento confirmado, ¿cuánto se cobra en julio 2026?
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización del 2,15% en los montos de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. Conoce cuáles son los nuevos valores de bolsillo y cuánto retiene el organismo este mes.
Este ajuste se ejecuta en plena concordancia con el esquema de movilidad vigente, que actualiza los montos previsionales de forma mensual tomando como referencia el indicador de inflación oficial registrado dos meses atrás.
¿De cuánto es la AUH en julio 2026? Los montos oficiales
Con la suba ya reglamentada, ANSES definió las escalas básicas para las asignaciones familiares y universales. A continuación, se detallan los importes brutos que rigen para el séptimo mes del año:
¿Cuánto se cobra de bolsillo por la AUH en julio?
Es fundamental recordar que los beneficiarios de la AUH no reciben el 100% del dinero depositado de manera directa mes a mes. Como parte de la normativa del programa social, ANSES retiene mensualmente un 20% del total de la prestación.
Por lo tanto, el dinero líquido que efectivamente se acreditará en las cuentas bancarias de los titulares queda compuesto de la siguiente manera:
- AUH tradicional de bolsillo: Los beneficiarios percibirán de forma directa $94.749,47 por cada hijo menor de edad, mientras que los $23.687,37 restantes quedarán bajo custodia del organismo previsional.
- AUH por Discapacidad de bolsillo: El cobro neto directo se ubicará en $308.517,56, reteniendo un monto de $77.129,39.
¿Cómo se recupera el 20% acumulado? Para cobrar el dinero retenido a lo largo del año, los titulares deben presentar obligatoriamente la Libreta AUH debidamente cumplimentada. Este documento es el único mecanismo legal para acreditar la asistencia escolar regular, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles sanitarios de los menores de edad.
¿Quiénes tienen derecho a acceder a la AUH en julio?
La Asignación Universal por Hijo está diseñada como una red de contención federal destinada a aquellas personas que se encuentren desocupadas, registren empleos informales (sin aportes), sean trabajadoras del servicio doméstico o figuren inscritas como monotributistas sociales.
El cronograma de pagos oficial discriminado por la última cifra del DNI será publicado por la ANSES durante los próximos días, dando inicio formal a las acreditaciones durante la segunda semana de julio.