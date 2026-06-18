Asignación Universal por Hijo de ANSES: Con aumento confirmado, ¿cuánto se cobra en julio 2026?

anses auh ¿Cuánto se va a cobrar por AUH en julio?. Fuente Diario UNO/IA

¿Cuánto se cobra de bolsillo por la AUH en julio?

Es fundamental recordar que los beneficiarios de la AUH no reciben el 100% del dinero depositado de manera directa mes a mes. Como parte de la normativa del programa social, ANSES retiene mensualmente un 20% del total de la prestación.

Por lo tanto, el dinero líquido que efectivamente se acreditará en las cuentas bancarias de los titulares queda compuesto de la siguiente manera:

AUH tradicional de bolsillo: Los beneficiarios percibirán de forma directa $94.749,47 por cada hijo menor de edad, mientras que los $23.687,37 restantes quedarán bajo custodia del organismo previsional.

Los beneficiarios percibirán de forma directa por cada hijo menor de edad, mientras que los restantes quedarán bajo custodia del organismo previsional. AUH por Discapacidad de bolsillo: El cobro neto directo se ubicará en $308.517,56, reteniendo un monto de $77.129,39.

¿Cómo se recupera el 20% acumulado? Para cobrar el dinero retenido a lo largo del año, los titulares deben presentar obligatoriamente la Libreta AUH debidamente cumplimentada. Este documento es el único mecanismo legal para acreditar la asistencia escolar regular, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles sanitarios de los menores de edad.

ANSES, AUH, AUE (3) ANSES paga la Asignación Universal por Hijo en julio con aumento

¿Quiénes tienen derecho a acceder a la AUH en julio?

La Asignación Universal por Hijo está diseñada como una red de contención federal destinada a aquellas personas que se encuentren desocupadas, registren empleos informales (sin aportes), sean trabajadoras del servicio doméstico o figuren inscritas como monotributistas sociales.

El cronograma de pagos oficial discriminado por la última cifra del DNI será publicado por la ANSES durante los próximos días, dando inicio formal a las acreditaciones durante la segunda semana de julio.