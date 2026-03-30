ANSES definió cuánto cobrarán los titulares de AUH en abril

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un nuevo aumento, de parte de ANSES, en abril. Este será del 2,9% y regirá también para aquellos que tengan hijos con discapacidad o reciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Asimismo, desde ANSES, también dieron a conocer el cronograma de pagos de abril y los otros pagos que van a recibir aquellos titulares de la AUH.
Montos confirmados para la AUH en abril
Con el ajuste del 2,9%, el valor total de la asignación sube, pero es fundamental recordar que la ANSES retiene mensualmente un 20% que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de AUH.
En otras palabras, una persona que recibe la AUH por un niño, va a cobrar de ANSES un monto de $136.653. En tanto, por AUH con discapacidad serán $445.021.
A ello hay que agregar los montos por la ex Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 días en caso de que el niño beneficiario sea menor de 3 años.
1. Prestación Alimentar (Ex Tarjeta Alimentar)
Este subsidio se deposita de forma automática en la misma cuenta de la AUH para familias con hijos de hasta 17 años inclusive:
- Por un hijo: $52.250
- Por dos hijos: $81.936
- Por tres o más hijos: $108.062
2. Complemento Leche - Plan 1000 Días
Destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas (AUE), el monto se actualiza también un 2,9% en abril, situándose en $42.446 por cada niño en esa franja de edad.
AUH: ¿Cuánto cobra una familia con dos hijos en abril?
Si tomamos como ejemplo un hogar con dos hijos menores de 14 años que percibe la AUH general, el cálculo aproximado de ANSES para el mes de abril sería:
- AUH Neto (x2): $218.644 (con el 20% descontado y retenido por ANSES)
- Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936
- Total a cobrar en mano: $300.580 . En caso de cobrar el plan 1000 días por un niño, el total serán $343.026
Calendario de pagos para AUH
ANSES comenzará a depositar estos montos para beneficiarios de AUH a partir de la segunda semana del mes, siguiendo el orden del último número del DNI:
- DNI terminados en 0: Jueves 10 de abril
- DNI terminados en 1: Lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: Martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: Miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: Jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: Viernes 17 de abril
- DNI terminados en 6: Lunes 20 de abril
- DNI terminados en 7: Martes 21 de abril
- DNI terminados en 8: Miércoles 22 de abril
- DNI terminados en 9: Jueves 23 de abril