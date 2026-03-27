Alerta de ANSES: últimos días para presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar el 20% acumulado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) les recuerda a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que tienen tiempo hasta el próximo 31 de marzo la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2025. De esa manera pueden acceder al 20% retenido correspondiente al complemento acumulado durante 2024.
La Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea desde su sitio oficial o la app.
El formulario generado desde la web (descargar aquí) es el único válido para realizar el trámite en ANSES y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.
ANSES: cómo presentar la Libreta AUH por internet
Todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación en ANSES.
La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. Además, te permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.
Paso a paso para cargar la Libreta AUH en mi ANSES:
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
Para más información, ingresá a la página web de la ANSES donde brinda todo lo necesario para cargar el formulario de la Libreta AUH.
Además del canal digital, el formulario de la Libreta AUH puede entregarse de forma presencial en las oficinas de ANSES sin turno previo.
Montos de la Libreta AUH 2025
Los montos a cobrar por el 20% retenido durante el 2024 son los siguientes:
- AUH Valor general: $188.069
- AUH con Discapacidad Valor general: $612.401
- AUH Zona 1: $244.491
- AUH con Discapacidad Zona 1: $796.122