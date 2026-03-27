Alerta de ANSES: últimos días para presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar el 20% acumulado

ANSES-Prestacion-por-Desempleo-2 A los 60 días de presentar el formulario de la Libreta AUH, el beneficiario recibe el 20% retenido en el año 2024.

ANSES: cómo presentar la Libreta AUH por internet

Todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación en ANSES.

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. Además, te permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Paso a paso para cargar la Libreta AUH en mi ANSES:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

ANSES presentación Libreta AUH 1 La alerta de ANSES está dirigido especialmente a los beneficiarios que no presentaron la Libreta de AUH durante el año pasado (2025).

Para más información, ingresá a la página web de la ANSES donde brinda todo lo necesario para cargar el formulario de la Libreta AUH.

Además del canal digital, el formulario de la Libreta AUH puede entregarse de forma presencial en las oficinas de ANSES sin turno previo.

Montos de la Libreta AUH 2025

Los montos a cobrar por el 20% retenido durante el 2024 son los siguientes: