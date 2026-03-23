La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento que tendrán los jubilados en abril, como así también el pago de un nuevo bono. En sentido, también determinó los montos que van a cobrar tanto jubilados como pensionados en el cuarto mes del año.
ANSES: cuánto cobran los jubilados en abril con aumento y bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos para jubilados y pensionados en Argentina. Conozca el haber mínimo, el valor del bono extraordinario y las fechas exactas de cobro
Tras la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados percibirán un incremento en sus ingresos de abril de 2026, según lo confirmado por ANSES.
¿De cuánto es el aumento para jubilados en abril?
Para este período, se ha confirmado un aumento del 2,9% derivado del dato inflacionario de febrero. Con esta actualización, la jubilación mínima se sitúa en $380.319,31. Por su parte, el haber máximo para quienes aportaron por encima del tope escalará hasta los $2.559.188,80.
El bono de $70.000: ¿Quiénes lo cobran?
El Gobierno Nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo de ingresos está destinado a:
- Jubilados y pensionados que perciben la mínima (totalizando un piso de $450.319,31).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Aquellos jubilados y pensionados que superan la mínima pero no alcanzan el tope de $450.319,31, reciben un bono proporcional que permite completar dicha suma.
Calendario de pagos ANSES: Abril 2026
El cronograma de pagos se organiza, como es habitual, por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las sucursales bancarias de todo el país atenderán según el siguiente esquema:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: Viernes 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: Lunes 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: Martes 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 15 de abril
Jubilados que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril
- DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril
- DNI terminado en 2: Martes 14 de abril
- DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril
- DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril
- DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril
- DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril
- DNI terminado en 7: Martes 21 de abril
- DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril
- DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: Viernes 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: Lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: Martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: Jueves 30 de abril
La ANSES recordó que los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias. No es necesario sacar turno previo para el cobro por ventanilla, aunque se recomienda el uso de la tarjeta de débito en cajeros automáticos para evitar esperas.