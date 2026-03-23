ANSES: cuánto cobran los jubilados en abril con aumento y bono

El bono de $70.000: ¿Quiénes lo cobran?

El Gobierno Nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo de ingresos está destinado a:

Jubilados y pensionados que perciben la mínima (totalizando un piso de $450.319,31 ).

). Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Aquellos jubilados y pensionados que superan la mínima pero no alcanzan el tope de $450.319,31, reciben un bono proporcional que permite completar dicha suma.

jubilados, anses (2)

Calendario de pagos ANSES: Abril 2026

El cronograma de pagos se organiza, como es habitual, por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las sucursales bancarias de todo el país atenderán según el siguiente esquema:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: Viernes 10 de abril

Viernes 10 de abril DNI terminados en 2 y 3: Lunes 13 de abril

Lunes 13 de abril DNI terminados en 4 y 5: Martes 14 de abril

Martes 14 de abril DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 15 de abril

Miércoles 15 de abril DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 15 de abril

Jubilados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril

Viernes 10 de abril DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril

Lunes 13 de abril DNI terminado en 2: Martes 14 de abril

Martes 14 de abril DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril

Miércoles 15 de abril DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril

Jueves 16 de abril DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril

Viernes 17 de abril DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril

Lunes 20 de abril DNI terminado en 7: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril

Miércoles 22 de abril DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: Viernes 24 de abril

Viernes 24 de abril DNI terminados en 2 y 3: Lunes 27 de abril

Lunes 27 de abril DNI terminados en 4 y 5: Martes 28 de abril

Martes 28 de abril DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 29 de abril

Miércoles 29 de abril DNI terminados en 8 y 9: Jueves 30 de abril

La ANSES recordó que los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias. No es necesario sacar turno previo para el cobro por ventanilla, aunque se recomienda el uso de la tarjeta de débito en cajeros automáticos para evitar esperas.