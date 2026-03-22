Con los feriados del lunes y martes, quiénes cobran en ANSES del 25 al 27 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará, después de los feriados del lunes 23 y martes 24, con los depósitos según el calendario de pagos de marzo de 2026. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones familiares van a recibir sus correspondientes haberes. ¿Quiénes cobran esta semana del 25 al 27?
ANSES implementa cambios en el calendario de pagos de marzo de 2026 ya que el lunes 23 es un "día no laborable con fines turísticos" y el martes 24, feriado nacional por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Ambos días el organismo no abrirá sus puertas ni realizará los correspondientes depósitos.
Los depósitos de los haberes de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo continuarán el miércoles 25 de marzo, indicó ANSES, dependiendo de la correspondiente terminación de DNI, hasta el viernes 27 de marzo.
Quiénes cobran del 25 al 27 de marzo según ANSES
Según el calendario de pagos de marzo de 2026, publicado en la página de ANSES, esta semana siguen cobrando los jubilados y pensionados que superan la mínima, que para este mes recibieron un aumento del 2,88%.
Esta semana también siguen cobrando los beneficiarios de la asignaciones familiares como AUE (Asignación Por Embarazo). También se deposita lo correspondiente al Desempleo Plan 1 y las Asignaciones de pago único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento.
Calendario de pagos de ANSES para esta semana
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de marzo de 2026
Fechas de pago de Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de marzo de 2026
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de DNI (Primera Quincena): a partir del día 10 de marzo al 10 de abril de 2026
- Todas las terminaciones de DNI (Segunda Quincena): a partir del día 20 de marzo al 10 de abril de 2026
Fechas de pago del programa Desempleo Plan 1 (mes a cobrar marzo):
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de marzo de 2026