Con los feriados del lunes y martes, quiénes cobran en ANSES del 25 al 27 de marzo

Quiénes cobran del 25 al 27 de marzo según ANSES

Según el calendario de pagos de marzo de 2026, publicado en la página de ANSES, esta semana siguen cobrando los jubilados y pensionados que superan la mínima, que para este mes recibieron un aumento del 2,88%.

Esta semana también siguen cobrando los beneficiarios de la asignaciones familiares como AUE (Asignación Por Embarazo). También se deposita lo correspondiente al Desempleo Plan 1 y las Asignaciones de pago único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

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Calendario de pagos de ANSES para esta semana

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de DNI (Primera Quincena): a partir del día 10 de marzo al 10 de abril de 2026

Todas las terminaciones de DNI (Segunda Quincena): a partir del día 20 de marzo al 10 de abril de 2026

Fechas de pago del programa Desempleo Plan 1 (mes a cobrar marzo):