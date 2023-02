Ya son ocho los legisladores que se lanzaron como candidatos a intendente y miden casi a veinte

“Cambia SanrAFael”, es el hashtag (una clave de redes sociales para agrupar mensajes y contendido). Al igual que Cornejo usando sus iniciales en el término “hACe”, el galeno promociona sus chances a través de la misma estrategia. En frente tendrá, casi con seguridad, una interna contra el candidato de Ernesto Sanz: Francisco Mondotte, quien preside el comité departamental de la UCR y es uno de los concejales de Cambia.

La competencia intestina entre correligionarios no se agota ahí. Adrián Reche, miembro de la Cámara de Diputados también quiere pelear el departamento. El radical ha empapelado algunas zonas del Sur con su rostro, su nombre y el sugerente “2023”, que lo anuncian como un competidor más. De hecho, es esa misma intención la que inquieta a algunos en el radicalismo y los ha llevado a pedir que se ordene el partido hacia adentro para no tener tres aspirantes distintos en el partido.

freidemberg en el caravanazo y kurt ottosen.jpg Abel Freidemberg (medio) en el caravanazo contra el reconocimiento de tierras a autodenominados mapuches que se hizo en el Sur.

En Guaymallén aparece otro que ya hace campaña fuerte desde hace meses: Gabriel Pradines. El hijo del ex diputado nacional por el PD milita en las filas del demarchismo duro y desde mayo es senador provincial. Promueve la educación financiera en las escuelas y el aprendizaje de conocimientos en el mundo digital; intereses que ha llevado a proyectos legislativos. Sin embargo, su intención es no llegar a los dos años en la banca; prefiere cambiarlos por el sillón de Marcelino Iglesias.

No sólo “panfletea” la comuna más poblada de la provincia, sino que no ha titubeado en criticar al cacique de la UCR cuando ha tenido chances. Desde falta de atención en algunas calles a dardos picantes por la decisión –tomada en el Concejo Deliberante- de eliminar la figura de la reina de la Vendimia. Por esos ejes han llegado sus cruces con la intendencia que pretende ocupar desde 2023.

Un diputado y una senadora para Godoy Cruz

Diego Costarelli está en el pool de candidatos que tiene la interna godoicruceña. La misma que este fin de semana agitó Tadeo García Zalazar afirmando que su sucesor (o sucesora) debe "venir desde los equipos técnicos". Al diputado, según afirman cerca de la comuna, lo consideran como una pieza de ese conjunto, porque tracciona en la Legislatura algunos de los intereses que el jefe territorial ha demostrado en sus siete años de gestión: terrenos en el polo TIC para hacer escuelas técnicas, expropiaciones para viviendas, etcétera.

Es uno de los “diegos” que han sonado casi desde el inicio del segundo mandato en Godoy Cruz para tomar las riendas desde este año. Los otros son Coronel y Gareca. Respoonsables de Obras y Servicios Públicos y de Cultura en el departamento, respectivamente. Aunque Costarelli, como todos en la interna, no ha explicitado sus intenciones, se sabe que es de los que pican en punta para afrontar la campaña. Eso no ocurrirá antes de abril, según piensan en el municipio.

costarelli.jpg Diego Costarelli fue el encargado de "explicar" la Boleta Única durante el debate legislativo. Él mismo podría estar adentro de ella en cuestión de meses.

Pero Godoy Cruz también tiene otro nombre en la Legislatura: la senadora Gabriela Testa. Con más de 30 años de política en sus espaldas, la legisladora ha sonado en otras oportunidades en intrigas políticas parecidas. Esta vez, aparece una de las dos mujeres que podrían pegar el salto en esa comuna –una de las más importantes en la mística radical de los últimos quince años-. La otra mujer es Florencia Santoni, directora de Gestión Social en el departamento, y persona de mucha confianza para Tadeo.

Los Verdes buscan su departamento y Pezzutti levanta la interna en Maipú

A la Cámara de Diputados le quedan más confirmados: Emmanuel Fugazzotto, titular del monobloque que logró forzar el Partido Verde en las últimas elecciones legislativas. En esos comicios de finales de 2021, la polarización entre peronistas y la (¿ex?) unión de la UCR y el PRO le cerró las puertas a casi todas las expresiones políticas por fuera de esa grieta. Sólo los verdes lograron abrirse paso. Fugazzotto, con casi un año de experiencia en la Casa de las Leyes, tampoco quiere quedarse.

Sus intenciones están en Las Heras. Es algo que venía notándose desde la cantidad de críticas a la gestión actual y a las expresiones que hace habitualmente desde su banca. Hace días, su precandidatura a la intendencia se formalizó en el aniversario del departamento. Por redes sociales avisó a la comunidad que jugará para lograr el primer municipio ganado por el equipo que también empuja la aspiración a gobernador de Mario Vadillo.

A metros suyo se sienta el diputado Duilio Pezzutti. El hombre de Maipú sueña con ganar la comuna que ya es gobernada por el peronismo, pero no exactamente por la línea a la que representa. El legislador es más cercano a Anabel Fernández Sagasti que al intendente Matías Stevanato y en redes sociales, no sólo ha dejado claro que ya es uno de los competidores, sino que además ha manifestado sus críticas descarnadas al “compañero”. Tanto, que valieron la respuesta del jefe comunal a finales del año pasado.

emanuel fugazzotto.jpg Emanuel Fugazzotto, candidato a intendente de Las Heras.

Actualmente, es normal verlo haciendo campaña por Twitter o recorriendo zonas alejadas de Maipú.

La agenda de inseguridad de Moyano y el “Plan A” del PJ sanrafaelino

Rafael Moyano es uno de los dos senadores que más han mostrado su disidencia a los designios de la cúpula pegotista. Desde hace meses es sabido que intenta quedarse con Guaymallén. Es uno de los “recontra anotados”, y hace gala de ello con críticas a la gestión municipal y recorridos en el territorio. Es común verlo apuntar a los problemas de inseguridad (como el asesinato de Martín Salzmann, el dueño de un lubricentro, días atrás), ya que además es miembro de la comisión bicameral que se ocupa del tema.

Moyano es miembro de lo que se llama Peronismo Alternativo: la facción de Guillermo Carmona y Fernanda Lacoste que casi pelea la presidencia del peronismo meses atrás. Finalmente, con el apoyo cuasi retirado de parte de Roberto Righi y Emir Félix, decidieron no presentarse. Sobre todo, luego de que Matías Stevanato bajara su candidatura por, según dijo, entender que no lograba ser “prenda de unidad”.

A propósito de Félix, a su hermano Omar hay que anotarlo en el sector de los que no están abiertamente definidos por la candidatura, pero que a la vez suena con más fuerza que nadie para hacerse cargo de San Rafael. Omar, que fue intendente, es desde 2022 diputado provincial y uno de los pesos pesados en la Legislatura. Se ha dicho que interrumpiría su período (que va hasta 2025) para retomar el mando en el Sur. Él no lo ha confirmado abiertamente, pero es lógico que, para muchos, sea la “opción A”.

En frente, La Cámpora tiene nombres como el de Nadir Yussuf, concejal con aspiraciones. Pero no es claro que se animen a jugar en este terreno. O al menos, no lo dirán hasta que no se sepa si un acuerdo con los Félix es posible de cara a los comicios a gobernador.

Jura Omar Félix.jpg Omar Félix en su jura como diputado. Podría dejar la banca para volver a ser intendente en San Rafael.

Los que todavía no se anuncian

A las bancas de la incertidumbre la lideran algunos de los nombres más importantes que tiene la Legislatura. Son inciertas, precisamente, porque sus dueños no han hecho explícito que quieran jugar, pero sí son considerados (y medidos por encuestas) para las comunas a las que pertenecen.

En ese sector se ubican, por ejemplo, el senador Martín Kerchner Tomba y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Ambos podrían competir por Luján de Cuyo y Las Heras, respectivamente. Sin embargo, en ambos se repite una idea: son de tal confianza para Alfredo Cornejo que bien podrían tener ofertas en el gabinete o hasta en la fórmula para la gobernación.

Es decir, chances consideradas por muchos como más seductoras que mantenerse en el Poder Legislativo.

En ese lugar aparece un lanzado, pero que está todavía bajo el manto de indefinición que ha sembrado su intendente: el peronista lavallino Gerardo Vaquer. De perfil técnico y con mucha cercanía a Roberto Righi, Vaquer desensilló en Senadores a mediados de 2022 sabiendo que podría no durar mucho allí. Es, al día de hoy, la opción que asoma con más fuerza desde el righismo para harcese cargo de la comuna. No tardaría mucho en oficializarse, puesto que el 11 de marzo ya hay que presentar listas, pero por ahora no lo quieren blanquear.

En el Norte no debe descartarse al diputado Edgardo González, quien también es del círculo de Righi. Y por el radicalismo, es muy probable que vuelva a presentarse el especialista en finanzas Jorge López.

En Maipú, dos senadoras aparecen en el radar radical: Fernanda Sabadín y María Mercedes Rus. Aunque las dos han sonado en la única comuna del Gran Mendoza que conduce el justicialismo, se sabe –y es admitido por el círculo de ambas- que Néstor Majul, actual funcionario del Ministerio de Seguridad es quien tiene casi todas las fichas para pelear la intendencia. Eso no implica que dejen de mirarlas, incluso, como posibles competidoras, según expresaron fuentes de la UCR.

Andrés Lombardi Cámara de Diputados de la Provincia legislatura.jpg Lombardi. El "Peti" lleva años como una de las espadas más importantes de Alfredo Cornejo en la Legislatura.

A este sector de los aún no anunciados debe sumarse Verónica Valverde, mujer de mucha fuerza en el justicialismo de Las Heras y sondeada por alguna de las encuestadoras que empezaron a buscarle sucesor a Orozco. Hoy Valverde es diputada provincial y una de las referentes de Unidad Ciudadana, la fuerza de Anabel Fernández Sagasti. No sería la única candidata en ese departamento si se decidiera a jugar, ya que en los últimos días se conoció el avance del titular de ANSES, Carlos Gallo.

Eso puede sumarse a lo que haga, además, el massismo, donde algunos esperaban que la figura de Rubén Miranda volviese a emerger con una candidatura.

Por último, alguien que no es senador per se, pero conduce la cámara: Mario Abed. No son pocos los rumores que hablan de su regreso a Junín a finales de año. Todavía tiene tiempo para tomar su decisión, pero se sabe que está entre sus posibilidades.

