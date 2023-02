El peronismo entró en la recta final de definiciones y se perfilaron dos nuevos candidatos a la gobernación

A la marca se la viene llevando Cambia Mendoza. La –para muchos- inminente ruptura del dispositivo político más exitoso de los últimos 10 años atrae las miradas de todos los interesados en el devenir local. Es sabido que esa partición, que depende en gran parte del PRO, también tendrá sus coletazos hacia adentro del justicialismo. Por eso esperan hasta ver cómo deja el tablero el frente oficialista y, en torno a eso, armará sus estrategias. El congreso partidario del próximo viernes 24 será clave.

A esa fecha la pusieron en la reunión de consejo pejotista realizado en calle España este miércoles. Ahí, quienes siguen a Anabel Fernández Sagasti y Flor Destéfanis tienen mayoría y no solo pueden votar qué día quieren que se haga, sino también el formato en que se llevará a cabo. Dispusieron que sea virtual, como lo fue la última reunión antes de la presentación de listas a la presidencia, y como tanto irrita a la facción del partido que está alineada tras Guillermo Carmona.

Peronismo Lucas Ilardo Flor destéfanis 2.jpg Uno de los últimos encuentros multitudinarios del PJ, que apunta a volver a mover sus bases y pelear otra vez la gobernación.

A partir de ese día, el kirchnerismo apunta a tener el panorama más claro. Sobre todo porque será cuando se habiliten (o no) las alianzas electorales: si el sector de los intendentes quiere escindirse, tendrá que pedir una apertura que casi con seguridad les será denegada, o directamente competir sin el sello. Es cierto que el desenlace podría no saberse en estos días y estirarse la decisión hasta el cierre de alianzas, en abril. Pero puede haber un gesto inequívoco si el acuerdo no aparece: el camporismo pondría candidatos propios en Lavalle, Maipú y San Rafael. Y eso no puede ocurrir después de 12 de marzo, que es la fecha límite.

¿Quieren eso? Relativamente. Depende de las ganas de ciertos sectores de hacerle la interna a los intendentes actuales, que en algunas comunas es mayor que en otras. Sin embargo, la tarea que están realizando es la que la propia Destéfanis menciona, incluso, ante los micrófonos: tratar de unificar. En la cúpula sueñan con acordar con los intendentes, y hasta hablan de relegar el primer lugar en la boleta a gobernador: es decir, que quede para Emir Félix o o para Roberto Righi, y que recién en el lugar de vice esté un representante del oficialismo partidario.

Ahí es donde el “nombre puesto” es el de Ilardo.

Y si no hay alianza y se parten, entonces sí podría ir, ya como candidato a gobernador de Mendoza, el líder del bloque en Senadores. En el peronismo nadie esconde que Ilardo tiene ganas, y consideran que las validó tanto con su campaña “Derribando Mitos”, que lo movilizó por los departamentos, como con su gestión legislativa, que lo ha posicionado por encima de otros. El vaticinio podría hacerse visible a principios de marzo, sobre todo, si se cristaliza un panorama que en el PJ anuncian con estas palabras:

“Anabel no juega por nada del mundo en las elecciones a gobernador. Este año su tarea será casi exclusivamente a nivel nacional”.

fernandez-sagasti-destefanis.webp Sagasti no jugaría en estas elecciones, aunque en su sector varios siguen posicionándola como la primera opción.

► TE PUEDE INTERESAR: Flor Destéfanis expresó que "el quiebre de Cambia Mendoza puede generar que aparezcan otros precandidatos del PJ"

Las chances de Bermejo, Hinojosa puede ser "el elegido", y un tapado

No es al único que quieren catapultar –siempre recordando que prefieren encontrar, antes, el acuerdo con Félix y compañía-. Según contaron a este diario, Adolfo Bermejo es otro de los dirigentes a los que vienen tentando, y hasta se habla también de "una chance para el Pulga (Alejandro), que está muy activo en la Legislatura”, según lanzaron, aunque explicitando que era una opción con menos ruido que la de su hermano.

Es sabido que el diputado nacional es uno de los que más mide en el peronismo, y de los que podrían liderar en las urnas al sector cercano a Sagasti. Por ahora, no parecen cercanos a decir que sí, pero tiempo hay. En su seno aparecen también otros nombres para pelear en las urnas. El del economista Nicolás Aroma es uno de ellos. El miembro del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI) está moviéndose en los departamentos y también en redes sociales. Según su círculo, tiene ganas de competir por el sillón de San Martín.

Él y su hermano Gustavo -vicepresidente del partido- son cercanos a los Bermejo desde hace tiempo y cuadros bastante consultados en el esquema actual.

Ante la chance de Ilardo, otros referentes, que preferirían alternativas distintas, dijeron a UNO que “es una posibilidad de la que se ha hablado mucho, pero que tenía mucha mayor fuerza hace una semana. Por estos días las cosas están cambiando”. No pusieron demasiados fundamentos a esa versión y, en cuanto a números, se sabe que casi todas las encuestadoras lo han medido en los últimos meses, incluyendo a Reale Dalla Torre, que estudia escenarios para el Gobierno.

Adolfo Bermejo.jpg El diputado Bermejo en una de sus intervenciones en el Congreso de la Nación. Vuelve a mencionárselo como candidato (ya lo fue en 2015).

Desde afuera, la platense DC Consultores, está por lanzar, el mes que viene, una de sus últimas lecturas. Allí lo ubicaron al senador, tanto en un pool de varias opciones peronistas, como en una más acotada y sin Fernández Sagasti, para ver a dónde se iban esos votos. A propósito, en esos números que aparecerían en breve también “debutará” el Cornejo candidato. En al menos dos de las consultas estará comparado con Luis Petri, que, lejos de bajar su candidatura, estaría midiendo en números similares o mayores que los de los últimos meses según esa encuestadora.

Así las cosas, quien sigue como candidato único del peronismo es Martín Hinojosa. Hoy, el funcionario nacional pelea para que se den dos realidades: que el PJ decida no hacer primarias entre los intendentes y La Cámpora, y que, producto de esa unidad, el plan sea mantenerlo a él como el único nombre elegido. Ante una nueva elección contra el siempre difícil Cambia Mendoza, es probable que el presidente del INV juegue con un aspecto a favor: muchos no quieren ir a jugar un partido que tiene tantas chances de terminar en derrota.

Adentro, la expresión es que, efectivamente, hay chances de que lo dejen jugar sólo: “Sí. Es una alternativa válida. Que se lo mantenga a él como el nombre de unidad y que el resto se acomode alrededor de su candidatura”, lanzó una fuente que está en el armado.

Para el tunuyanino sería el mejor panorama posible.

Sergio Massa y Martín Hinojosa.jpg Hinojosa fue uno de los que recibió como anfitrión al ministro Sergio Massa en noviembre pasado. Por ahora compite en soledad a la gobernación.

► TE PUEDE INTERESAR: Carlos Gallo, de ANSES: "Quiero ser intendente de Las Heras y estoy trabajando para eso"

El Peronismo Alternativo también pone sus nombres

Pero habrá PASO sí o sí. Las están por proponer desde Peronismo Alternativo, según cuentan. Se trata de la línea que conduce a nivel local Guillermo Carmona y que a nivel nacional responde al flamante jefe de Gabinete Agustín Rossi. En la provincia, no sólo no quieren dejar de pelear, sino que planean tomar algún tipo de envión con el paso al frente que el “Chivo” dio esta semana. El diálogo del ex titular de la AFI con los líderes locales de su espacio es casi diario, y la idea es que en breve se anuncien las candidaturas a las primarias del 11 de junio.

Muy en breve: el sábado que viene. 25 de febrero, en concreto. Una semana antes de la Vendimia, primereando a los que esperarán a que se hayan disipado los carros, las capas y las coronas para dar a conocer sus intenciones. En ese grupo, de Fernanda Lacoste, Rafael Moyano y compañía, la idea no sólo es jugar, sino que ya hay aspiraciones definidas. Una de las más importantes es la casi asegurada de Guillermo Carmona a diputado nacional.

Este sábado lo dejaron en claro en un encuentro que tuvieron por la tarde en el Círculo de Periodistas. Aunque el secretario de Malvinas no estuvo presente y no está en la provincia, el cuchicheo marcó que le apuntará sin lugar a dudas a la Cámara Baja del Congreso. A esa intención se suman otras intenciones confirmadas: Rafael Moyano en Guaymallén –se, sabe desde hace tiempo y estuvo muy activo con los vecinos tras el asesinato del comerciante Martín Salzman, en Pedro Molina - Mariano Martínez en Godoy Cruz, y la ex legisladora Silvina Camiolo en Malargüe. Esas, entre otras.

Guillermo Carmona José Luis Ramón Alberto Fernández en Mendoza.jpg Guillermo Carmona y José Luis Ramón acompañaron el recorrido de Alberto Fernández en Mendoza, el pasado 18 de enero.

Esta es la cartografía del peronismo a horas de entrar en los metros finales de la carrera. Por lo menos, los de la previa a firmar las alianzas. Y lo que les quita el sueño es lo mismo que a sus rivales: la chance de una tercera fuerza que deje afuera a quienes vienen manejando el partido.

“Si nos vamos con el Omar no volvemos más”, dicen los más pesimistas. “Es más: si él logra abrirse de Cambia Mendoza, lo más tonto sería partirnos nosotros. Porque estaríamos, por fin, ante nuestra chance de volver a ganar: tendríamos otra vez el escenario de tres fuerzas que es lo que estamos esperando desde 2011. No podemos ser tan boludos de ir divididos", marcan otros, razonando un poco más (aunque no necesariamente mejor).

¿Qué te acerca a la victoria?

¿Qué te asegura la mejor derrota, con el mayor control de daños posible?

Lo claro es que la jugada está en el campo de Emir Félix, Roberto Righi y Matías Stevanato. Son ellos los pretendidos, tanto por el “ala dura” del PJ, como por la porción mayoritaria del PRO que quiere dejar de caminar con el radicalismo.

El tema es que las respuestas que les exigen son demasiado complejas, y pueden tener consecuencias difíciles de reparar. Entre otras cosas, es por eso que ni entre ellos tres están aún de acuerdo sobre qué decisión tomar.

En otras veredas, esperan la decisión ni más ni menos que todo el peronismo, la UCR y el PRO.

Así de centrales se han tornado los caciques, a metros de ingresar en la última recta.

► TE PUEDE INTERESAR: Jorge Difonso abrió la puerta a una alianza con De Marchi y dijo que Mendoza necesita una fuerza provincial