El Gobierno presentó la Boleta Única con la mirada puesta en los costos para los municipios

Este nuevo sistema se estrenará en las elecciones anticipadas de siete departamentos: Lavalle, Tunuyán, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Maipú y San Carlos. Y es por ello que la Junta Electoral ya aprobó el diseño y las características de las Boletas Únicas de Sufragio a utilizar en estos comicios, tanto para las Primarias como para las generales.

Boleta Unica-Poder Judicial.jpg El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral, Dalmiro Garay; y el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín (de izquierda a derecha).

"La tarea de diseño e impresión es compleja pues requiere de tantos talonarios de boletas como cantidad de mesas se habiliten", expresó la Junta en su resolución. De ahí, que "es fundamental determinar la medida y el diseño general para comunicar a los municipios los gastos para que puedan afrontar su costo".

Los intendentes del PJ pusieron el foco en el costo de la elección

La Junta Electoral trabaja a contrarreloj en el presupuesto que presentarán el próximo miércoles a los intendentes de los municipios que desdoblaron las elecciones. Es que, así como la Provincia deberá hacerse cargo de los costos de la elección desdoblada de la Nación, serán los municipios que adelantaron las suyas los que asuman el gasto que demanden sus comicios.

En principio, además del valor de las boletas por mesa, tendrán que costear los gastos del correo, las notificaciones, los dos biombos por cuarto oscuro, las urnas por mesa, las capacitaciones que deban realizarse y, claro está, lo que cobren las autoridades de la elección.

"Hay una disminución en el costo pensando en que antes por cada agrupación política que participaba se tenía que imprimir un padrón electoral, y hoy estamos hablando de imprimir un padrón y un tercio en total", describió el ministro Ibañez a groso modo, sin realizar un cálculo preciso.

Victor Ibañez Dalmiro Garay Jorge Albarracin.jpg De izquierda a derecha, los anfitriones de la presentación de la Boleta Única en el Palacio Judicial: Víctor Ibañez, Dalmiro Garay y Jorge Albarracín.

"Hoy el costo aproximado por boleta única es de unos $300 pero hay que esperar a que se presenten las propuestas en licitación -llamará la Junta Electoral- para tener oficialmente el número", dijo el ministro. "Pero -insistió- imprimir nueve padrones electorales si se presentaban nueve partidos a una elección, no es lo mismo que imprimir uno".

Y fuera de ello, "puede presentarse un costo extra en el tema de los box (dos por cuarto oscuro) pero lo demás en gastos es prácticamente lo mismo que en cualquier elección", advirtió Ibañez.

Puntualmente, desde la Junta Electoral se explicó que los padrones de las próximas elecciones municipales (siete departamentos) están compuestos por unos 417.000 electores (de las provinciales, 1.400.000).

Esos electores estarán repartidos en 1.200 mesas para las que se calcularán 380 boletas únicas por cada una (30 más del promedio por mesa). Esa cantidad, a un valor de $300 por papel (debido especialmente a las características de seguridad que necesitan), da un costo total en boletas de $136.800.000.

Ya Matías Stevanato, intendente de Maipú, había puesto el grito en el cielo por ello: "El tema del costo de la boleta hay que calcularlo bien, porque quedaron en darnos todo por escrito la próxima semana, pero igualmente hay que ver eso del ahorro que vienen diciendo que genera la boleta única porque en nuestro caso tenemos 140.000 electores en Maipú y si el costo es de $300, sólo en boletas el gasto es de $42 millones".

Efectivamente ese número más fino lo tendrán este mismo viernes los intendentes en mano -según prometieron desde la Junta- y el primer día hábil de la semana próxima tendrán el cálculo total aproximado del gasto por la elección.

El reclamo de Martín Aveiro para fortalecer su estrategia electoral

El actual intendente de Tunuyán no puede ir por la reelección en su departamento por lo que, como precandidato, se presentará su mano derecha: Emir Andraos; y él encabezaría la lista de concejales del peronismo.

Con el diseño de la Boleta Única que presentó la Junta Electoral, y que se basa en la ley 9.375 que sancionó la Legislatura provincial, la única foto que irá será la del precandidato, o candidato en las generales, a intendente.

El pedido suscripto por los intendentes de los seis municipios del PJ, ingresado formalmente este viernes en la Junta Electoral, es que las boletas lleven también la imagen del primer candidato a concejal.

"Con una fotito de 8 milímetros por 8 milímetros del intendente. Creemos que va a tener mucho error", contó Diario UNO que dijo Aveiro como argumento.

Boleta Unica 2023.jpg Así será la Boleta Única en las PASO municipales. Este mismo diseño se respetará para las elecciones provinciales.

Al ser consultado por este medio sobre este tema, Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral, expresó: "El pedido ha sido formalizado esta mañana. Se va a analizar por la Junta Electoral la semana próxima y resolverá al respecto".

Sin embargo, a pesar de que podría haber diferencias de análisis en la interpretación del artículo 3 de la Ley 9.375, no ven mucho asidero en los fundamentos y es probable que el diseño se mantenga tal y como está.

Ibañez, que en cambio no forma parte de la Junta, fue tajante a la hora de dar su opinión: "No conozco la solicitud del intendente Aveiro y no tengo capacidad de decisión pero la ley es clarísima al decir que la foto de los concejales corresponde solo en las elecciones legislativas intermedias".

Y concluyó: "En este caso, como está redactada la ley, no corresponde la inclusión de la foto".

Los presidentes de mesa, otro de los puntos objetados por el PJ

"La Ley provincial establece dos categorías preferentes para que sean presidentes de mesa: docentes y personal del Poder Judicial", explicó Jorge Albarracín. Así, "el 50% de las autoridades generalmente son docentes y los delegados de escuela, en un 90% son directores de escuela".

"Y se hace un trabajo complejo porque como no se agregan personas al padrón, hay que tratar de que los mismos electores de esa mesa sean las autoridades", sumó el secretario de la Junta.

Al ser consultado sobre la inquietud de Stevanato, que planteó que, dada la función de asesoramiento que podrían llegar a tener los presidentes de mesa en esta elección, "sería clave que no sean afiliados a ningún partido para garantizar aún más transparencia", el funcionario dijo: "Es un pedido novedoso porque la ley provincial no lo prevé. Pero entiendo que si el 50% de los presidentes de mesa son docentes, se entiende que sabrán separar sus sesgo político de esta tarea en particular".

El costo de las autoridades también corresponderá a los municipios que desdoblen. En principio, cada presidente de mesa podría cobrar unos $10.000 por su tarea durante la elección.

Cómo funcionará el sistema de Boleta Única en Mendoza

Lo primero diferente que encontrarán los electores será que la mesa con las autoridades estará dentro del cuarto oscuro y no afuera.

Allí, en el aula, habrá dos biombos o boxes para que dos electores por mesa puedan votar a la vez.

El presidente de mesa les entregará a cada uno de ellos una boleta y no un sobre como antes. De hecho, se elimina el sobre en este sistema.

El elector irá con la boleta a su box y con una lapicera que se le proveerá hará una cruz en el o los casilleros que desee según su voluntad electoral: puede elegir "voto lista completa", entendiendo por ello que elige a todas las categorías de ese mismo partido, frente o alianza (según sean PASO o generales); o puede hacer una cruz en cada uno de los casilleros de las categorías que se votan: en las anticipadas, por ejemplo, serán solo dos, "intendente y concejales".

Puede el elector votar un intendente de una lista y los concejales de otra; pero si marca dos opciones de una misma categoría, esa categoría se anulará.

Boleta Unica Elecciones municipales desdobladas (1).jpeg Este es el modelo para las PASO municipales en los siete departamentos que desdoblaron las elecciones 2023.

La foto de la lista, en principio, será solo la del intendente en las elecciones PASO municipales del 30 de abril y las generales municipales del 3 de septiembre.

El diseño de la Boleta Única para las elecciones provinciales será más ancho y alto, dentro de los límites que marcó la Junta Electoral, y se conocerá la semana próxima.

En la misma boleta, en el reverso, habrá un casillero verde habilitado para que el presidente de mesa, junto con los fiscales acreditados, puedan firmarla al momento de entregársela al elector.

También tendrá la indicación gráfica de sus pliegues de modo que al doblarse el voto quede secreto y pase fácilmente por la ranura de la urna.

Boleta Unica Elecciones municipales desdobladas (2).jpeg Ya definidos los candidatos por frente o partido, así quedará la Boleta Única para las elecciones municipales generales.

Para facilitar el voto de los ciegos o personas con una condición que les impida votar, podrán hacerlo asistidos por el presidente de mesa o una persona de su confianza, como en cada elección.

Sobre el tamaño de la boleta, la Junta Electoral dispuso una medida máxima de 65 cm de ancho por 22 cm de alto.

"La herramienta significa un avance para el elector y para las agrupaciones políticas que participan. Ahora el elector se encontrará con toda la oferta electoral en una sola boleta, que es provista por el Estado, por el presidente de mesa en este caso", expresó Ibañez.

"Y para la agrupaciones políticas significa una equidad porque sea cual sea el poder adquisitivo que tengan se encuentran en pie de igualdad. La ubicación en la boleta se sortea", manifestó el ministro.

"Se eligió este modelo de 10 analizados para ajustar los tamaños, para lograr una boleta que le dé una buena visibilidad al elector y que no le genera confusión; más allá del trabajo de capacitación que se hará", explicó Ibañez sobre el diseño que aprobó la Junta Electoral.

Para que los electores lleguen con cierto conocimiento del sistema a la elección, el Gobierno y los municipios por su parte, afrontarán una serie de capacitaciones y campañas en los medios de comunicación, en supermercados, en centros de jubilados y hasta posiblemente en escuelas.

Teniendo en cuenta que están habilitados para votar chicos desde los 16 años, el ministro Ibañez anticipó que se planteará ante la DGE la posibilidad de brindar charlas sobre el uso de la Boleta Única a los alumnos.

El día de la elección, en cada escuela también se proveerá de un espacio de prueba para que los ciudadanos practiquen y se saquen las dudas; e incluso en el cuarto oscuro habrá un modelo en grande de la Boleta Única para que lo puedan observar con detenimiento antes de emitir su voto.

Si el elector llegase a cometer un error y fuera consciente de ello, podrá por única vez pedirle al presidente de mesa la anulación de su voto y llenar el o los casilleros en una boleta nueva.

Teniendo en cuenta el estreno de este sistema, se especula que este año el escrutinio provisorio (el anuncio de los primeros resultados) demorará más de lo habitual.

Para evitar que el conteo sea excesivamente lento, se procurará un diseño particular a usar en los pizarrones para simplificar la labor de las autoridades de mesa; y se permitirá el ingreso de más fiscales por lista al momento del recuento.