Ya hay 27 despidos en Aemsa, la empresa de aviones que se dedicaba a la lucha antigranizo

Lucha antigranizo 1.jpg Los pilotos de la lucha antigranizo trabajaron durante décadas. Ahora se cuestiona la efectividad del método.

El ministro aseguró que entre los 11.000 productores de esa industria "no hay nadie que confíe plenamente en la lucha antigranizo. La siembra con yoduro para evitar que se hagan granizos grandes funciona en un laboratorio. Eso ya se dejó de usar en muchos lugares y en el único lugar -tal vez en el mundo- que sé que lo hace el Estado es aquí en Mendoza. Entonces, cada vez que caiga granizo el problema lo tiene el Estado".

Entre los argumentos del Gobierno para ponerle fin al actual sistema de lucha antigranizo resalta la falta de una probada efectividad. "Depende de que funcionen bien las bengalas, de la pericia del piloto, de que funcione bien quien informa del radar dónde tiene que descargar la bengala. Que los vientos no se lleven a otro lado. Que cuando las tormentas son de determinada dimensión o están a más de 16.000 metros, no hay manera de combatirla porque no llegamos allá arriba".

El Gobierno confirmó una línea de créditos baratos para colocar mallas antigranizo

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó este miércoles que el Gobierno pretende inyectar un total de $40 mil millones en créditos para empresarios locales. Y uno de los ejes de esta política, según destacó, es el apoyo a los productores que quieran colocar mallas antigranizo.

Con ello, el ministro ratificó algo que ya era un secreto a voces: que se están explorando formas de ampliar el abanico de herramientas de protección ante ese tipo de precipitaciones, que casi todos los años generan pérdidas millonarias en la economía provincial.

También reveló que "el Ministerio de la Producción ha cerrado un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina para lanzar una línea de crédito de hasta $20.000 millones destinada colocación de malla antigranizo, eficiencia hídrica y/o energética y compra de activos fijos".

En esa coyuntura, la provincia -a través del Fondo para la Transformación y Crecimiento- asumirá el pago de una bonificación de 5 puntos porcentuales de la tasa de interés de los créditos, para alcanzar una tasa nominal anual del 14% para los primeros 3 años. "Algo sumamente ventajoso y competitivo, considerando el contexto actual", analizó el ministro.

Además, Vargas Arizu se refirió a gestiones que se están concretando con el Banco Ciudad y otras entidades para fortalecer el acceso al crédito en la provincia. "Aspiramos a inyectar en los próximos meses financiamiento para todo el sector productivo de $ 40.000 millones, con tasas bonificadas, para lo cual el gobierno provincial destinará unos $6.000 millones".