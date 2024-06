Cobos minimizó el acuerdo de Cornejo por la plata de Portezuelo: "Una adenda no se le niega a nadie"

"En ese momento nos comprometimos a hacer una obra de energía (Portezuelo del Viento), que fue la base del acuerdo, porque estábamos en crisis energética. En ese entonces (2006), en medio de la cancelación de la deuda con el FMI, era muy difícil lograr un acuerdo con la Nación y la vuelta que encontré fue que se destinaran los fondos para una obra que generara energía", explicó Cobos y remató: "Una adenda no se le niega a nadie".

Alfredo Cornejo y Guillermo Francos.jpeg Alfredo Cornejo y ministro del Interior Guillermo Francos, en el agasajo de Bodegas de Argentina, el 2 de marzo de este año. Por la mañana habían hablado de Portezuelo del Viento.

Después de las trabas que surgieron para la concreción de aquella obra, Cobos cree que ya "no había muchas opciones" para poder utilizar el dinero. "Porque si La Pampa nos hizo la vida imposible, el otro camino que le quedaba a Cornejo era volver a insistir en el Coirco, y a lo mejor ahora Milei contradecía a Fernández, pero mientras tanto, todo seguía paralizado".

Qué habría que hacer con los 1.023 millones de dólares de la promoción industrial, según Cobos

El diputado nacional, ex gobernador de Mendoza, dio su opinión respecto de qué debería hacer el Gobierno hoy con los fondos liberados: "Lo que creo es que no hay que desperdiciar esta oportunidad y el tema energía genera recursos".

Así como lo pensaba en 2006, Cobos insiste en que "hay que buscar ese tipo de obras para no terminar haciendo plazas y banquinas. No hay que municipalizar los recursos".

Y fue más allá: "Si tenemos cuatro regiones, hagamos proyectos regionales para que esos recursos se vuelvan a retroalimentar para luego hacer otras obras menores".

El compromiso por las obras nacionales

Otro de los acuerdos que fue ponderado por Cornejo en los últimos meses fue el que firmó con Guillermo Francos por la continuidad de obras nacionales en la provincia.

"Los compromisos que ha firmado el gobernador, estamos a la espera de que los cumplan", advirtió Cobos sobre la Nación. "Cuando se terminen los puentes de la ruta 40, se termine la obra de la Variante Palmira, la ruta a San Juan, veremos", dijo con cierta desconfianza.

Ley Bases, Ganancias y el futuro político de los aliados de Juntos por el Cambio

"Después del tratamiento de la Ley Bases puede haber un punto de inflexión en el radicalismo. Muchos entendemos que hay facilitarle un poco las cosas a un Gobierno con minoría legislativa; y hemos trabajado concediendo algunas cosas, basado fundamentalmente en esta debilidad parlamentaria. Pero después habrá que tomar una postura distinta y ejercer el rol de oposición", dijo Julio Cobos al aire en Séptimo Día.

Sobre el tratamiento de este jueves en Diputados, el radical afirmó que "en la Ley Bases hubo mayores acuerdos para que ahora la podamos estar tratando porque si no se hacían modificaciones en el Senado, muchos no iban a acompañar. Yo insistí mucho en respetar esos acuerdos porque el trabajo en el Congreso debe seguir y el Gobierno iba a perder la credibilidad".

Entonces -expresó- "la Ley Bases se va a respetar y se va a votar aceptando los cambios. Prácticamente ya es ley".

Respecto del paquete fiscal, Cobos reparó en que "hay inquietudes e interpretaciones judiciales y legislativas. Con todas esas salvedades, que seguramente estirarán la sesión, se plantearán Ganancias, Bienes Personales y Gastos tributarios o promociones tributarias".

Lisandro Nieri, compañero del bloque radical, aseguró que votaría en contra del aumento del tope del porcentaje de regalías. Respecto de ello, Cobos advirtió que "ese artículo y el vinculado a la promoción fueron aprobados por 2/3, entonces Nieri puede hacer expresiones políticas pero en números no llegamos a cambiarlo".

Respecto del impuesto a las Ganancias, Cobos mantendrá la posición que tuvo al momento del tratamiento original en Diputados y también la que tuvo el bloque cuando se dispuso la reforma el año pasado: "El impuesto a las Ganancias es uno de los impuestos más justos, igual que Bienes Personales, aunque se ha desvirtuado por la inflación. Pero cuando Massa lo dispuso, Milei acompañó y nosotros votamos en contra porque advertíamos que iba a producir desfinanciamiento en las provincias, situación que luego se agravó por la falta de transferencias automáticas".

Eso, "más la pérdida de la actividad económica, ha complicado la situación las provincias", analizó.

Pero además, dijo Cobos, "tratamos la reforma jubilatoria y el Presidente nos trató de degenerados fiscales; pero en definitiva si se repone Ganancias equivale a lo que le damos a los jubilados. O sea que no tendría que vetar nada Milei".

Sobre la alianza Juntos por el Cambio, Cobos afirmó que "no existe más como fue concebido. No es ninguna novedad" y disparó contra el PRO: "Tiene un comportamiento ni siquiera de sugerencias, sino que acompaña 100% en todo. Votó en contra la movilidad jubilatoria, no dieron quórum en el tema de las universidades".

image.png Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Luis Petri junto al presidente Javier Milei.

"Nosotros - por la UCR- tenemos que recuperar nuestra agenda legislativa. Estamos convocando a tratar el presupuesto universitario la semana que viene porque la solución no apareció y las universidades no pueden estar todos los meses mendigando. Tienen que saber con qué dinero van a contar. Y el FONID (incentivo docente) está enganchado con esto", planteó Cobos.

Volviendo al PRO, opinó que "Macri no define su posición porque tiene problemas internos con Bullrich y Ritondo, y no se sabe cuál va a ser el rol del PRO. Y nosotros (el radicalismo) nos debemos una discusión tanto a nivel nacional como provincial pero es tema para discutirlo el año que viene.

Hoy todos están preocupados porque la búsqueda de equilibrio fiscal se transforme en desarrollo y crecimiento. La Ley Bases termina con las excusas del Gobierno y ahora tiene que haber una nueva etapa".