Nieri adelantó que rechazará el aumento de las regalías mineras porque eso choca contra el RIGI

lisandro nieri ley omnibus.jpg Lisandro Nieri adelantó que votará en contra de la suba del porcentaje de las regalías mineras.

El radical, que fue ministro de Hacienda de las dos gestiones anteriores en Mendoza, marcó que subir las regalías mineras choca de frente contra el objetivo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"A través del RIGI estamos buscando bajar el régimen extraordinario para las inversiones en Argentina, hacerle como un ducto porque el régimen en general es caro, no hay acceso al dólar, no puedo exportar, y si exporto no puedo disponer de los dólares. Digo: estamos tratando de hacer un ducto especial, pero por otro lado por acuerdos se van a casi duplicar las regalías mineras. Son dos medidas contradictorias. Eso es malo, yo lo voy a votar en contra", reforzó.

El funcionario aclaró que si bien definir el porcentaje de las regalías es una potestad de los gobernadores, la sola posibilidad de elevar el máximo de ese impuesto puede ser tentador para cualquier mandatario que vea caer sus recaudaciones en épocas de crisis.

"Sabemos que muchas provincias, si te dicen puede ser de hasta un 10%, ante el primer problema fiscal ese el primer recurso que manotean los gobernadores. Si se aumenta a 10 la regalía, es relevante el 'hasta', porque es una autorización de hasta dónde se puede elevar ese impuesto", explicó Nieri.

"Hay que insistir con la versión de Diputados del paquete fiscal"

El diputado nacional radical volvió a marcar que a su entender se debe mantener la versión del paquete fiscal que salió de la Cámara Baja y no las reformas que le imprimieron los Senadores.

"Yo me inclino por insistir con lo de Diputados, en el Senado prácticamente se cayó el paquete fiscal. Eso es una moratoria, un blanqueo, una baja de impuestos personales y la reimposición de Ganancias. En el Senado se cayó Bienes Personales,y sin eso no hay blanqueo, por eso me parece que hay que insistir con la versión de Diputados", adelantó.

El legislador viene marcando que la recuperación del Impuesto a las Ganancias impactaría de manera positiva en las arcas mendocinas porque la provincia podría recaudar algo así como una masa salarial y media en un año.

Qué empresas estatales se van a privatizar

Otra de las negociaciones de último momento en las que debió ceder el Gobierno fue en la discutida lista de empresas estatales que podrán ser privatizadas.

En el texto original aparecían 41 empresas, ese número se redujo a 9 y finalmente quedaron solo 6, porque del listado se quitó Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.

"Esto va a quedar con 6 empresas, se van a retirar estas 3. Difícilmente haya mucho interés por muchos de los medios, pero no el caso de Aerolíneas o por sobre todo del Correo, pero hay gente que quiere que nada se modifique en Argentina, que sigamos siempre en lo mismo. Si es una empresa que puede funcionar, bueno, es la posibilidad de una administración privada, nadie está diciendo que deje de existir el servicio, en muchos casos hasta puede ser mejor, pero creo que hay gente que quiere que nada se modifique, aun cuando funciona mal", se quejó el diputado.

Para sostener su argumento, recordó que sólo Aerolíneas Argentinas "pierde por día un millón y medio de dólares. Había una gran oportunidad que era trabajar en Aerolíneas, pero bueno, esto se va a rechazar".