Nieri explicó por qué a Mendoza "le conviene" que se aprueben los cambios impositivos que pide Milei

Puntualmente, se refirió a los beneficios que generaría el retorno del Impuesto a las Ganancias y aseguró que aunque hay bajas en Bienes Personales, se compensaría con otros ingresos impositivos.

"Yo me inclino en general por votar lo que salió de Diputados. En el paquete fiscal me inclino con insistir por la media sanción que salió de Diputados. Porque hay capítulos que sin el otro no funcionan. No funciona un blanqueo sin un tratamiento positivo distinto de Bienes Personales; porque si no, lo que se garantiza es un fracaso", argumentó el diputado, que fue ministro de Hacienda de la provincia.