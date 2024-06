Francos admitió que la Ley Bases saldrá con cambios y los diputados mendocinos calientan el debate

“No digo que preste un servicio malo, sino muy costoso para el Estado Argentino”, se justificó Francos.

Un mileísta que cree en la política

Para este martes por la tarde está previsto que los diputados se reúnan en comisiones, como paso previo al debate en el recinto. Y la rosca está que arde.

Respecto al vínculo con la oposición dialoguista, Francos planteó: “Hemos tenido un diálogo fructífero, serio, en el que hemos podido acordar en algunas posiciones y disentir en otras. Uno no puede pensar que tiene la razón en todo. La política es la gestión de las diferencias”.

“Esto no pasaba en el gobierno del presidente Fernández o el de la presidenta Kirchner. A nosotros nos tocó no poder imponer números, pero nos permitió hacer una experiencia. Estoy satisfecho en lo que hemos realizado como gobierno en nuestra relación con el Parlamento”, agregó al respecto Francos, que tomó el lugar de Nicolás Posse cuando Milei vio que su amigo no daba pie con bola en la gestión de las negociaciones legislativas.

El actual jefe de Gabinete cuestionó además al bloque de Unión por la Patria al sostener que existe “una especie de obsesión en el kirchnerismo, que no puede aceptar que una posición política casi unipersonal los haya derrotado en una elección”.

“No pueden entender que la mayoría del pueblo estaba en contra de una política que ha hecho mucho daño”, puntualizó.

Guillermo Francos destacó de la Ley Bases el RIGI

Por último, insistió en la necesidad de sancionar la Ley Bases al revelar que el articulado correspondiente a la desregulación energética y minera es clave, al tiempo que destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).

“La Argentina es un país con importantes recursos naturales y humanos, pero no es un país confiable. Alguien que viene a invertir demanda seguridad jurídica. El RIGI protege esas inversiones con una serie de normales que no puedan violarse y les da algunas ventajas tributarias”, concluyó.

Los mendocinos precalientan

"Necesitamos orden en la Argentina. Reglas del juego claras, como las de la Ley Bases y en el paquete fiscal", expresó hace algunas jornadas el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), quien se ha convertido en uno de los defensores más notorios que tienen las iniciativas oficialistas entre los mandatarios provinciales.

Con esa premisa, la de apoyar fuerte las propuestas de Ejecutivo Nacional, Cornejo organizó un viaje a Buenos Aires para estar durante la votación en Diputados.

Entre los representantes legislativos por Mendoza en la Cámara Baja, se descarta que los de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, Facundo Correa Llano y Mercedes Llano -más su aliado demarchista, Álvaro Martínez- apoyarán la propuesta oficialista tal como salió del recinto. Es decir, sin los cambios que introdujo el Senado.

La misma directiva tienen los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay; aunque finalmente podrían respetar algunos cambios al RIGI. Habrá que ver.

El otro radical, Julio Cobos, marcó diferencias al tuitear que es importante "respetar los cambios introducidos en la Cámara Alta".

Sin embargo, el interlocutor que mencionó Cobos, el senador puntano Bartolomé Abdala (LLA), salió rápidamente a aclarar que "por el artículo 81 de la Constitución Nacional, la cámara de origen tiene la potestad de insistir con lo que aprobó originalmente".

Los mendocinos de Unión por la Patria, en tanto, han expresado su rechazo a las políticas ultraliberales de la administración Milei, y todo indica que el debate del próximo jueves no será la excepción para los peronistas Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet.