Vargas Arizu confirmó que le puso fin a la lucha antigranizo con aviones

Rodolfo Vargas Arizu- Gabinete Cornejo El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó que el Gobierno le puso fin a la lucha antigranizo con aviones. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

"Termina la lucha con aviones. Nosotros como gobierno y siendo los únicos contratantes de AEMSA (la organización aeronáutica civil que se dedica a las operaciones aéreas para la mitigación del granizo en los oasis productivos) nos retiramos", ratificó Vargas Arizu.

El ministro, que además proviene de una familia de bodegueros y productores vitivinícolas, aseguró que entre los 11.000 productores de esa industria "no hay nadie que confíe plenamente en la lucha antigranizo. La siembra con yoduro para evitar que se hagan granizos grandes funciona en un laboratorio. Eso ya se dejó de usar en muchos lugares y en el único lugar -tal vez en el mundo- que sé que lo hace el Estado es aquí en Mendoza. Entonces, cada vez que caiga granizo el problema lo tiene el Estado".

Entre los argumentos del Gobierno para ponerle fin al actual sistema de lucha antigranizo resalta la falta de una probada efectividad. "Depende de que funcionen bien las bengalas, de la pericia del piloto, de que funcione bien quien informa del radar dónde tiene que descargar la bengala. Que los vientos no se lleven a otro lado. Que cuando las tormentas son de determinada dimensión o están a más de 16.000 metros, no hay manera de combatirla porque no no llegamos allá arriba".

Habilitarán créditos blandos para colocar malla antigranizo

Sólo para tener una referencia de cuánto invierte el Estado mendocino en costear el sistema de lucha antigranizo con aviones, hay que decir que en la temporada 2023/ 2024 se destinaron $10.000 millones, entre los que se incluyó la compra de la pirotecnia que se usó y que para la actual temporada está presupuestado gastar $17.000 millones.

lucha antigranizo.jpg El Estado mendocino dejará de contratar a la empresa AEMSA que prestaba el servicio de combate aéreo de la lucha antigranizo. Foto: Luis Rodríguez

A futuro, según adelantó Vargas Arizu, esos fondos se destinarán a otorgar "créditos blandos con subsidio de tasa" para que los productores puedan proteger sus plantaciones con malla antigranizo.

"Hay un sinnúmero de posibilidades. Esos créditos van a estar dirigidos a colocación de malla y al uso eficiente del agua, que es tal vez muchísimo más importante para el productor, para que aumente su productividad. La única forma de que un país crezca y una provincia crezca, es que el productor aumente su productividad", amplió el funcionario de Cornejo.

La idea del Gobierno es combinar esos créditos de malla antigranizo con un seguro agrícola, que no va a ser obligatorio, pero al que aconsejarán que se plieguen los productores.