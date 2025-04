La serie de Netflix tiene tres temporadas en total. La primera y segunda se estrenaron en mayo y noviembre de 2019, con 8 capítulos cada una. La tercera se sumó a la plataforma en agosto de 2022, con 6 episodios.

netflix-alta-mar.jpg

Netflix: de qué trata la serie Alta mar

La trama de la serie transcurre a bordo de un gigantesco transatlántico, que está repleto de personas que se dirigen desde Europa a América, buscando un futuro mejor para sus vidas. En el barco viajan las hermanas Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero), quiénes viven momentos escalofriantes y dramáticos, tras la muerte de una mujer a bordo, que no estaba en la lista de pasajeros y nadie sabe quién es. Lo bueno, o no, es que el asesino no puede escapar en altamar.

netflix-alta-mar1.jpg

Reparto de Alta mar, serie de Netflix

Ivana Baquero (Eva Villanueva)

Jon Kortajarena (Nicolás Vázquez)

Alejandra Onieva (Carolina Villanueva)

Eloy Azorín (Fernando Fábregas)

Chiqui Fernández (Francisca de García)

Tamar Novas (Sebastián de la Cuesta)

Daniel Lundh (Pierre)

Manuela Vellés (Luisa Castro)

Tráiler de Alta mar, serie de Netflix

Embed - Alta Mar | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Alta mar, según la zona geográfica