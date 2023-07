Víctor Ibañez prometió impulsar la boleta única para todo el país si llega al Congreso

"De hecho, en agosto los mendocinos vamos a volver a votar, en las PASO con boletas partidarias. Y va a ser un ben momento para que la ciudadanía recuerde lo que pasó el 11 de junio; que se vea la gran cantidad de boletas que va a haber impresas con este modelo, y que se recuerde cómo fue con nuestro sistema", planteó Ibañez. Su referencia es, entre otras cosas, a que en el formato nacional se imprime casi diez veces más de papel que en el modo que adoptó Mendoza desde 2023.

Víctor Ibañez 22.jpg Víctor Ibañez, el ministro político de Suarez va en tercer término en la boleta de Cambia Mendoza para el Congreso.

Además, el hombre fuerte del gabinete también puso sobre la mesa otros posibles debates: "Llevaría lo que ha pasado acá con la Justicia: acortamiento de procesos, creación de ámbitos de conciliación, por ejemplo. Cuando la Justicia lleva años, ya no es Justicia, y en Mendoza hemos recibido a funcionarios de otras provincias que han venido a interiorizarse con las modificaciones hechas por estas gestiones, en gran parte en la gestión de Alfredo Cornejo, A nivel federal hay que dar discusiones en ese sentido; mucho más allá de los cruces que son más bien políticos, como el juicio a la Corte.

Por último, en su enumeración de posibles propuestas legislativas anunció que discutiría los alcances de una nueva norma de coparticipación federal, y hasta discutió una idea que había dejado minutos antes su rival en estas PASO, Martín Aveiro: "Dijo que los aportes discrecionales son menos del 1% de la Coparticipación. Eso no es así; es mucho más que ese porcentaje", reclamó. Minutos antes, había dicho que se imaginaba discutiendo contra el kirchnerismo que estará en la cámara: "Con ese mismo kirchnerismo que ha llevado al país hasta donde todos sabemos que lo ha llevado", criticó.

"El peronismo no permitió tratar la reforma"

Ibañez es el ícono de uno de los deseos que tenía Rodolfo Suarez para su gobierno: la reforma de la Constitución. Pero está casi cantado que cuando terminen estos cuatro años, ambos habrán dejado la gestión sin haber conseguido esa meta. Entre las causas, ubica al peronismo como el por qué de ese debate que no fue.

Y puntualmente se dirigió a los referentes que pidieron no tratarla. Del otro lado, durante mucho tiempo se dijo que había sido el propio Ejecutivo el que había tenido poco diálogo con la oposición.

Fernández Sagasti y Uceda.jpg Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de afirmar en 2022 que el PJ no estaba dispuesto a discutir la reforma que buscó el Gobierno.

"Mienten los que dicen que no hay diálogo", lanzó el ministro. "La reforma de la Constitución requiere de una mayoría especial, de dos tercios. Y si uno hace memoria, la decisión opositora se tomó fuera de la Legislatura; es decir, ni siquiera se tomó en el ámbito natural en el que tendría que haberse discutido. Y yo me pregunto: ¿Con qué autoridad la oposición se negó a hablarlo en la Legislatura? ¿Por qué negó esa chance a los mendocinos de votar por esa posibilidad?", arrojó a la mesa.

Más tarde, dijo que para el justicialismo "nunca es buen momento" (porque fue una de las explicaciones que dio ese espacio político a principios del mandato de Suarez, que no era oportuno el debate). "Nunca es el momento de nada para ellos. Generaron una imposibilidad para la ciudadanía de Mendoza: no se pudo dar el paso para que los ciudadanos definan por el sí o por el no algo que debería depender de ellos", se quejó.

En cuanto a si se puede hacer reformas parciales, por ejemplo, de a un artículo a la vez (como cuando Alfredo Cornejo frenó las re-reelecciones de los intendentes), dijo que no era la manera de encarar los cambios que ellos buscaban. "Eso de hacer modificaciones de esa forma se sostiene desde hace mucho tiempo. Casi desde la vuelta de la democracia se dice que se puede ir cambiando la Constitución por artículos. Sí, se han reformado algunos; pero cuando uno quiere hacer una reforma trascendental a una Constitución, tiene que hacerlo de manera integral. Entre otras cosas, empleando lo que se denomina ingeniería constitucional", explicó.

Cañonazos para los candidatos de Milei en Mendoza

Para que Ibañez entre directo al Congreso, Juntos por el Cambio tiene que ganar la elección y "meter" tres diputados. Su principal obstáculo es, entonces, Javier Milei, porque gracias al libertario hay un esquema de tres tercios y eso podría complicar los ingresos a la cámara para el oficialismo. "Pero yo no sé qué peso puede tener Milei: lleva una lista de diputados que se diferencia mucho de la oferta que estamos haciendo nosotros", dijo.

Javier Milei-Mercedes Llano.jpg Javier Milei con Mercedes Llano, la diputada demócrata que encabeza su lista en la provincia.

¿A qué se refería? "Bueno, los nombres que estamos poniendo sobre la mesa son de gente que ha gobernado. Que no sólo dice lo que puede hacer, sino que hace , efectivamente, las cosas. Ellos no llevan candidatos con ese expertise. Además, por lo que leo, Milei viene bajando en intención de voto. Y tampoco sabemos si el justicialismo renovará sus dos bancas. Habrá que verlo, porque el votante se inclinará por aquel que asome como capaz de cambiarle la realidad. Y el ministro de Economía no sé si podría cambiar esta realidad que es un desastre" dijo en referencia al candidato a presidente Sergio Massa.

Ibañez cerró explicando cuáles son las virtudes que, según dijo, ve en su propia apuesta: "Cambia Mendoza demostró en las últimas elecciones que se pondera a las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Ambos son gobiernos que han solucionado problemas de Mendoza; que saben cómo hacerlo. Hemos enfrentado a la Nación, hemos recurrido a la Justicia, hemos interpretado las normas, hemos hecho todos los planteos que había que hacer ante los ámbitos naturales: hace poco con los mapuches, antes con el dinero de Portezuelo del Viento; la pandemia, entre otros", finalizó.

Las elecciones serán el 13 de agosto, y el oficialismo mendocino irá con lista única, pero bajo las candidaturas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que se disputarán al votante de Juntos por el Cambio en Mendoza.

