Rodolfo Suarez presionó a los médicos en la antesala de la paritaria por los salarios

Ese mismo día un grupo de pediatras se expresó en el hospital Notti para dejar en evidencia la falta de recurso humano en el sector y denunciaron al Gobierno por "abandono y desprotección de niños y adolescentes".

"Sabemos el esfuerzo que ellos (por los pediatras) hacen pero nosotros también lo hacemos para superar la inflación", dijo el gobernador Suarez.

rodolfo suarez ipv viviendas.jpg Rodolfo Suarez llegó a Rivadavia junto al vicegobernador, Mario Abed, y el senador nacional Alfredo Cornejo. También estuvieron el ministro Mario Isgro; la presidenta del IPV, María Marta Ontanilla; los intendentes Miguel Ronco y Héctor Ruiz.

La propuesta salarial del Gobierno a AMPROS

Después de dos largos cuartos intermedios, AMPROS aseguró al Gobierno que bajaría a las bases la propuesta recibida. Así, este jueves a las 12 habrá un nuevo encuentro paritario en el que se conocerá oficialmente la respuesta de los médicos.

La oferta salarial consiste en un aumento al básico del 10,5% en junio, 8% en julio, 14% en agosto, 8% en septiembre y otro 8% en octubre.

Además incluye el aumento del 10% en el adicional Estímulo Profesional, que abarca a todos los profesionales de la salud y que es una fórmula compuesta por la suma del básico, el Estado Sanitario más la Responsabilidad Profesional, que se pagaría en dos tramos, en julio y septiembre.

La propuesta abarca también cambios en el régimen de mayor dedicación y aceptó considerar la residencia para la clase, algo que impacta en unos mil profesionales de Mendoza.

Esa oferta del Gobierno fue enviada a los delegados y este jueves en asamblea se expresarán por el sí o por el no.

"Hemos hecho el mayor esfuerzo y estamos por encima de la inflación", dijo el gobernador Suarez al respecto. "Esperemos que acepten los aumentos", agregó.

Respecto de la sobreexigencia que denuncian los pediatras del sector público, Rodolfo Suarez entendió el "esfuerzo que hacen" y explicó, como lo ha hecho la ministra de Salud Ana María Nadal, que "hay una ola de gripe que se ha adelantado".

"Esto pasa todos los años en esta época", agregó sobre la alta concurrencia de pacientes al hospital Notti.

"Nosotros también hacemos un esfuerzo para superar la inflación", dijo el gobernador Suarez pidiendo que los médicos acepten los aumentos propuestos.

Rodolfo Suarez entregó viviendas en el Este

El gobernador llegó a Rivadavia junto al vice Mario Abed y el candidato a gobernador Alfredo Cornejo. Allí entregó 23 soluciones habitacionales en el barrio Posta Medrano.

Con esta entrega, ya son alrededor de 400 las casas concretadas en el departamento del Este, mientras que 250 más se encuentran en obra y cerca de 100 en proceso de licitación.

Según dijo Suarez, en lo que va de la gestión se han entregado 3.500 viviendas, "tenemos 4.500 más para entregar y 1.000 en proceso de licitación".

IPV viviendas mendoza.jpg Rodolfo Suarez celebró la entrega de 23 viviendas en Rivadavia.

"Si no es con ayuda del Estado es muy difícil acceder a una vivienda así que es una política que no vamos a dejar", avisó el gobernador que también aprovechó para pegarle a la gestión de Alberto Fernández: "Acá en Mendoza la Nación abandonó la vivienda social y como no hay crédito, no subsidia tampoco".

El gobernador destacó, además de las viviendas realizadas por el IPV, aquellas que lograron levantar privados gracias al programa Mendoza Activa por el que el Estado mendocino devolvió el 40% de lo invertido.

La situación de los pasos fronterizos

Desde sus redes sociales, el mandatario destacó los trabajos de Vialidad Provincial para despejar las rutas en alta montaña. En ese sentido, detalló que “los daños han sido muy importantes” y que se está trabajando para restablecer el tránsito en la zona. Asimismo, aseguró que se han realizado varios reclamos a Vialidad Nacional “que es quien tiene la competencia en esa ruta”.

rodolfo suarez tuit pasos fronterizos.jpg

Días de clase en Mendoza

Además, el Gobernador hizo referencia al reciente “informe de seguimiento del cumplimiento del ciclo lectivo”, elaborado por la Coalición por la Educación donde Mendoza se ubicó entre las tres provincias donde los alumnos de primaria tuvieron más de 80 días de clase desde el comienzo del ciclo lectivo 2023.

“Es un dato importantísimo”, sostuvo Suarez al indicar que “no hay educación posible si los chicos no están en el aula. Pretendemos seguir en esa senda”.