El top 7 de los entrables al Congreso, los que quedaron afuera y las bancas con las que sueña Cornejo

33,8% para Juntos por el Cambio; 29,1% Para Unión por la Patria -es decir, el peronismo- y 17,2% para Javier Milei y La Libertad Avanza. Esas son las cifras. Ni más ni menos. Se mantiene la tendencia de que la oposición es favorita y peleará el cambio de mando en la Rosada. Acá, con esos números, el "Top 7" de aspirantes a la Cámara de Diputados quedaría conformado por Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibáñez (JxC); Martín Aveiro y Amalia Granata (UP); y Mercedes Llano junto a Facundo Correa Llano (LLA). Aunque siempre hay que dejar lugares para algún batacazo.

Bullrich Cornejo Suarez.jpg Patricia Bullrich, la que mejor cosecha sacó en la lista de Cambia Mendoza.

Pero entran sólo cinco, y las tres fuerzas ponen en juego cosas importantes en estos comicios: Cambia Mendoza plebiscita en parte su gestión, como cada vez que va a las urnas. Y no sólo eso: disputa la famosa "incidencia" nacional por la que siempre brega el cornejismo, ni más ni menos que ante la chance de que él sea el gobernador. El PJ, que vive uno de sus peores momentos históricos a nivel local, necesita con urgencia un resultado que lo reviva (para las generales y para su pulseada interna). Y el Partido Demócrata, marginado de grandes logros durante años, aspira a un regreso a lo grande de la mano de los libertarios. Todos ya arman estrategias coordinadas con Buenos Aires. Y sacan cuentas.

Tadeo dijo que no y el "equipo radical" en el Congreso

Días después de las PASO provinciales a Tadeo García Zalazar le ofrecieron ser precandidato al Congreso. En la transmisión televisiva de esa tarde de elecciones, el propio intendente le había anticipado a Canal 7 su postura: "No, no voy a ser diputado nacional", dijo cuando esperaba en el búnker y se lo preguntaron. Pero igual la oferta le llegó apenas horas después, y la respuesta fue la que ya había "espoileado" ante las cámaras: que no. Así lo contaron varias fuentes del oficialismo.

Días después, muy cerca de cuando Petri fue ungido precandidato a vice de Patricia Bullrich, a Tadeo le volvieron a ofrecer el Congreso de la Nación. Cabeza de lista, de acuerdo a la información que recibió Diario UNO. Pero de vuelta la devolución fue negativa. ¿Por qué? Es sobre lo que no terminan de ponerse de acuerdo en Cambia. Hay versiones de que lo valoró, pero que lo puso en la balanza y prefirió no moverse de Mendoza. "Aunque ganas no le faltaron", dijo un interlocutor bastante habitual para el presidente de la UCR.

"Él sabe la importancia que puede tener en un eventual gobierno del Alfredo y que, yéndose, relegaría algo de protagonismo provincial. Es uno de los grandes jugadores que asoman en estos próximos años, así que tiene sentido que decida mantenerse acá y, tal vez, ser parte de la gestión, en lugar de ir a Buenos Aires", arrojaron en Casa de Gobierno.

Tadeo García Zalazar repercusiones.jpg "Le pidieron que lo piense, pero volvió a decir que no", contaron en el radicalismo sobre el intendente.

Lo que es seguro es que sí participará del proceso. Casi como un jefe de campaña con todas las letras, dicen puertas adentro. Su precandidatura, que no fue, cerraba el círculo de confianza que Cornejo aspira a lograr en la Nación. Así se entiende que quien finalmente encabeza la lista, Nieri, también es prácticamente "como si hablara el Alfredo", hoy por hoy.

En el radicalismo lo leen así: se entusiasman con un Congreso que podría tener a Pamela Verasay, Julio Cobos, Mariana Juri, Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Rodolfo Suarez. Sin mencionar que, metiendo un pleno, también podría sunarse Víctor Ibañez en diputados y Luis Petri como presidente del Senado. "Mirá qué nombres. Completito", se regodean los radicales.

Un detalle: ninguno es del PRO. Sólo quedará Álvaro Martínez, pero hoy decididamente alejado de este gobierno.

El poder de Petri y los argumentos de Giménez e Ibañez

Los demás nombres, entre los entrables del oficialismo, decantaron por la fuerza de distintos actores. A Patricia Giménez la subieron hasta el segundo lugar tres factores determinantes: en principio, el visto bueno de Bullrich, con quien compartieron bancada durante el último gobierno de Cristina Kirchner. En segundo término, la subió Petri, que tiene un inusitado poder en el oficialismo tras su salto a la candidatura como vice. Y por último, su propio expertise técnico, que es altamente recordado, sobre todo en cuanto a la lupa que le puso al INDEC en tiempos de Guillermo Moreno como titular de Comercio Interior.

Petri volvió a Mendoza recién este viernes. Hubo cena de por medio en Godoy Cruz y festejos por las novedades de los últimos días. A las ya conocidas hay que sumar un elemento no menor: pudo él mismo poner un nombre de su sector en la boleta y, como si fuera poco, se suma a que "subió" a cinco candidatos a las listas para la Legislatura -por los resultados en las PASO-. Es decir, Petri y su espacio, Mendocinos por el Futuro, ya tienen casi asegurados lugares parlamentarios desde los que hacer política en período que se arma.

Nieri Giménez Ibañez (1).jpg Nieri, Giménez e Ibáñez, esperando para ser anunciados en el comité de la UCR. Atrás, Jaliff, Ulpiano y Marcelino Iglesias.

El tercero de la boleta, parte del "top" de los posibles, es el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez. A todas luces, el hombre de más confianza para Rodolfo Suarez en estos años. El jueves 22 hubo un encuentro del que participaron varios dirigentes de peso para Cambia Mendoza, con referentes locales y también nacionales. De hecho, en la provincia habían estado armadores de Bullrich y de Rodríguez Larreta ("Fran" Quintana y Fernando Straface). Y en ese pequeño cónclave surgió el nombre. "El consenso fue casi inmediato y quedó abrochado, pero él no se lo esperaba en absoluto", contaron. El propio Suarez le dio la novedad horas después.

En el oficialismo entienden que su precandidatura tiene sentido mucho más allá de representar al suarismo, sino porque fue "él" nexo con la Nación en estos tensos años de vínculo con la gestión Fernández. Sobre su cartera cayeron cuatro discusiones de carácter central: Portezuelo del Viento y su serie de idas y vueltas judiciales; el problema con los mapuches, por el cual aceleró gestiones en la Corte este viernes; las libertades y protocolos sanitarios durante el aislamiento por el Covid y los fondos discrecionales, que también tienen su capítulo jurídico por supuesta discriminación -y que posiblemente también llegue a la Corte-.

Cornejo y compañía consiguieron objetivos importantes con esta nómina. Uno de ellos, mantener la neutralidad en la filosa interna de Larreta y Bullrich (para lo cual fue fundamental que Suarez no fuera precandidato a vice, más allá de si eso igual avanzaba o no). De hecho lograron romper el ideario de que Mendoza era bullrichista: lo licuaron. Y en ese "interín", no sólo consiguieron armar una lista de unidad, sino que evitaron algo que los atemorizaba muchísimo: que Larreta se mandara por su cuenta, recogiendo a soldados de Omar De Marchi. Las versiones de que tentaron a Sebastián Bragagnolo, por ejemplo, circularon con mucha fuerza horas antes del cierre.

Peronismo y números

Al peronismo local, la decisión de que Sergio Massa fuera candidato a presidente -que estalló el viernes 23 por la noche- le volvió a insuflar vida. "Con las fórmulas de Wado y Scioli, era otra cosa. Muchos no querían involucrarse; ya nos lo habían anticipado días antes", contaron desde adentro. Como se dijo, si bien las primeras encuestas dan como ganador a Juntos por el Cambio, al mismo tiempo miden al ministro de Economía como el hombre con más intención de voto a nivel individual. Nombres contra nombres, gana Massa. Algo con lo que el PJ ni soñaba semanas atrás.

Martin Aveiro Emir Andraos Tunuyan.jpg Aveiro, el elegido para jugar en la Nación.

Proyección Consultores, por ejemplo, le da 30,3% de apoyo al ex intendente de Tigre; contra 20,6% de Bullrich y 18,8% de Javier Milei. A Larreta lo ubica más atrás, y afuera de las generales, con 14,1% de respaldo. A esas cifras se suman las de CB, mencionadas más arriba, que ven segundo a Unión por la Patria pero primero a su candidato: 24,1% de intención de votos para Massa; Patricia Bullrich sigue con el 17,3% y Javier Milei completa el podio con 17,2%. Horacio Rodríguez Larreta, otra vez afuera, surge cuarto con el 16,5% de los votos.

Por eso el cachetazo a la mesa les cambió tanto las perspectivas a los peronistas de Mendoza. El sábado siguiente al anuncio, en las oficinas de Anabel, se reunieron entre las 20 y las 0 -el punto límite para la presentación- y le dieron forma a las listas, que tienen a Martín Aveiro como el más entrable y a la economista Amalia Granata, en segundo espacio, como una de las que podría llegar a sorprender.

El tunuyanino estaba anotado incluso antes del cambio de fórmula. Es decir, iba aunque los candidatos fueran De Pedro y Scioli, según narraron. Varios coincidieron en que el que encabezara tenía que ser un intendente y ahí, igual que como ocurrió antes de las provinciales, el consenso indicó que la mejor opción era Emir Félix. Como el hombre de San Rafael no jugó, las miradas fueron a parar otra vez a Roberto Righi y Aveiro.

Ahí empezó el problema con Guillermo Carmona. Quería ser segundo porque quedó en ese puesto en las PASO, pero para el kirchnerismo, la entrada de un jefe comunal corría a todos los lugares hacia abajo. "Martín no jugó con Anabel en ningún momento. No es un nombre que haya puesto ella, así que el segundo lugar le correspondía", fue la respuesta. En esa posición fue elegida Granata, a pesar de que Fernández Sagasti también barajaba otros nombres, de hombres y mujeres.

María Amalia Granata.jpg "Tiene perfil técnico y especialidad en aspectos productivos, por eso tiene que estar en el Congreso", ponderan a Granata.

Por último, al resto de los nombres se los priorizó por perfiles: jugadores que fueran importantes para la campaña desde sus respectivos sectores de acción. Martín Sevilla por su relación con la salud -desde su cargo como titular local del PAMI-, Pablo Portusso por su conocimiento en temas energéticos (y ante debates que ya se están dando, por ejemplo por las centrales hidroeléctricas) y Patricia Galván, porque fue la propuesta del sector de Alfredo Guevara, aunque también es del ámbito sanitario.

Comunicaciones con Javier Milei

"Mendoza es la única provincia en la que los candidatos no salieron de la injerencia directa de Milei", dicen en La Libertad Avanza. Se refieren a que en la coalición local habría "otra espalda", con la capacidad de sentar sus propios nombres y lograr el apoyo casi automático en las usinas del economista. Eso tiene sustento: más allá de la masividad que ha logrado; en los papeles, el libertario necesita de un sello nacional sobre el cual pararse. Y ese sello es el del Partido Demócrata, cuyo presidente es un mendocino: Carlos Balter.

Casi todos los consultados coinciden. El primer vaso comunicante con Milei desde Mendoza es Balter. Después, Facundo Correa Llano, precisamente el segundo de la lista para diputados nacionales. Eso quiere decir que el gran contacto con el "León" es casi monopolio del PD, que juega como el hermano mayor del frente, y no del Partido Libertario, que ha tomado una posición de más docilidad en la conformación de la apuesta.

De hecho, ellos tienen vínculo directo, no con el economista, sino con Carlos Kikuchi, uno de los armadores centrales de la fuerza liberal. En el PL mendocino, sin embargo, ya estaban resignados a que los primeros lugares iban a ser sólo de los gansos: "Eso ya estuvo definido desde que se inició esta alianza; ellos tenían ese espacio garantizado a partir de que Milei estuvo acá en Mendoza y desde que se aliaron a nivel nacional con el PD", contaron.

Javier Milei-Mercedes Llano.jpg Mercedes Llano, primera precandidata y Javier Milei.

Por ahora, se sabe que Milei vendrá a hacer campaña a la provincia, pero todavía nadie tiene una fecha concreta. Lo están reclamando desde varios lugares y su agenda no sigue un ritmo predecible. Tampoco lo hacen sus números ni sus perspectivas políticas. De estar primero en algunos sondeos, pasó a estar en tercer lugar en dos de las encuestas más nuevas y a que se le cayeran tres candidatos en una semana: Lucas Luna, que aspiraba al Parlasur, y dos en Entre Ríos.

En Mendoza, sus dos nombres "entrables" son Mercedes Llano y el mencionado Facundo Correa Llano. Ambos de raigambre demócrata y de militancia de años en el partido. Deberán salir a buscar votos para que el efecto retroceso del libertario no les haga peligrar una chance histórica de "volver a ser". Como sus rivales, miran hacia las urnas de reojo y coordinan sus pasos con la Capital Federal.

Es que uno puede estar en el "top 7". Pero las sillas son sólo para los mejores cinco.

