Impuesto automotor en Mendoza, ley de avaluo e impositiva.jpg Para este año 2023, el aumento del Impuesto Automotor dispuesto por la ATM dependerá del valor del auto, e irá desde un 60% para vehículos de hasta dos millones y medio de pesos, hasta un 79% para los que superan los cinco millones.

La crítica de la oposición pasa porque la ley Impositiva 2025 votada a fines del año pasado establece en el artículo 9ª que “a los fines de la determinación del avalúo de los vehículos, ATM ajustará los valores en base a consultas a la DNRPA o en su caso, en función a las publicaciones periódicas realizadas por Acara…”.

Lo que interpretó Fayad es que la letra de la ley no es confusa ni da un orden de prelación: “Menciona que se puede utilizar la base de datos de Acara o de cualquier otra fuente que refleje la información del mercado automotor”.

Por qué usaron valores más altos para calcular el Impuesto Automotor

“Optamos por una tabla que refleja mejor los valores de mercado”, explicó Víctor Fayad sobre la decisión gubernamental de utilizar como base de cálculo para el Impuesto Automotor los precios fijados por Acara y no los de la DNRPA.

“Hace rato venimos insistiendo en que la provincia debe disminuir impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, y recuperar la recaudación que había en impuestos patrimoniales”, señaló el ministro y ejemplificó que en los 90 la recaudación por Automotor e Inmobiliario era del doble.

Ahora, dijo, “para recuperar la recaudación de los patrimoniales nosotros tenemos que basarnos en precios de mercado. En el caso del Inmobiliario –que es más complejo- hemos avanzado con la detección de metros cuadrados, y para el Automotor, nos basamos en la referencia de mercado, como dice la ley”.

Fayad indicó que hoy en día, la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad de Automotor, “no refleja más los precios de mercado”; y que es por eso, entre otros motivos, que se optó por la tabla de Acara.

Sobre la DNRPA en particular, el ministro de Hacienda agregó que no actualiza precios desde el 30 de agosto del año pasado y que, además, hay modelos que no están registrados en la tabla.

“La Dirección no refleja los precios de mercado porque no está actualizada y por eso tiene valores más baratos. No es que elegimos usar la más cara, si no que elegimos usar la que está completa y actualizada”, cerró Víctor Fayad sobre la base de cálculo del Impuesto Automotor que hizo que se elevaran los valores finales.