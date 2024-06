Vargas Arizu presentó un proyecto para derogar la ley de contratos de compra venta "porque no funciona"

productores mendocinos agro edit.png Apuntan aq simplificar la actividad de los productores mendocinos.

Con respecto a este último punto, la flamante iniciativa, además, propone que todas las sanciones impuestas bajo esta ley, que aún no sean definitivas en sede administrativa o judicial, sean canceladas. Sin embargo, las sanciones en curso iniciadas por denuncias de productores afectados no serán tenidas en cuenta por esta medida.

La explicación de Rodolfo Vargas Arizu

El ministro Vargas Arizu explicó que la ley N° 9133 resultó en una "carga burocrática innecesaria para el sector industrial".

Rodolfo Vargas Arizu producción.jpg El Gobierno, a través del ministro Vargas Arizu, presentó en la Legislatura un proyecto para derogar la Ley 9.133 porque "no funciona".

En los últimos 4 años se realizaron 43 mil contratos y solamente 397 han tenido multas y nada más que por errores formales sin ninguna denuncia de un productor contra un industrial, explicó Rodolfo Vargas Arizu a Canal 7, y aseguró que "la ley se pensó con la mejor intención, pero no funciona. Es parte de la revisión permanente que hace el Gobierno".

"Se pueden hacer mejores cosas sin sacarle plata a la actividad privada como ha sido el sellado de los contratos y las multas", aseguró el ministro de Cornejo.

Arizu también se refirió a la posibilidad de un repunte en la producción

El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu también expresó su confianza en el rumbo que tomó el gobierno de Javier Milei y aseguró que a fin de año puede venir una baja de impuestos y de aranceles que beneficien a los productores, una vez ordenada la macroeconomía.

ALFREDO CORNEJO LE TOMO JURAMENTO A RODOLFO VARGAS ARIZU.jpg El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, aseguró que a fin de año puede haber un repunte en la producción. FUENTE/ RAMIRO GOMEZ

"Hay un esquema distinto a lo que en Argentina se ha acostumbrado. En cada cambio de gobierno siempre existió una bruta devaluación, que no venía aparejada con bajar los costos del Estado y solamente devaluar. Eso lo terminaban cargando a la inflación", explicó.

"En este caso es distinto, pusieron un ancla al dólar y hay una abrupta caída del gasto publico. Esa disminución hace que los bancos, no le presten al Estado porque no hay déficit. Entonces el Estado no toma deuda y al no tomar, en estos últimos 5 meses, han bajado las tasas a la tercera parte. Eso quiere decir que los bancos están trabajando de banco", continuó.

"Se necesita tiempo para reactivar la economía"

El titular de Producción aseguró que los tiempos que corren son "duros" pero que "hace falta tiempo" y lo justificó: "Veníamos de una catástrofe de la macro muy fuerte, si seguíamos haciendo lo mismo estaríamos en una hiperinflación y no estamos".

"El tiempo es complicado para las empresas, personas, gobiernos, intendentes, pero hay que transitarlo porque la macro se tiene que ordenar", cerró el funcionario.