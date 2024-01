Vargas Arizu celebró que los propietarios de camiones no se plieguen al paro de la CGT

Tuit de Vargas Arizu celebrando que Aprocam no pare.JPG

"Siendo conscientes de la crisis que atraviesa nuestro país y respetando el derecho a huelga, manifestamos nuestro rechazo total al paro anunciado. Entendemos la incertidumbre y la angustia que nos afecta, pero no creemos que un paro que vaya a revertir dicha situación", recalcaba la publicación de Aprocam sobre su postura ante el paro de la CGT.

A la hora de argumentar su postura, desde esa Asociación destacaron que el transporte de cargas representa uno de los eslabones del proceso productivo del país, que traslada el 90% de lo que se moviliza en el territorio nacional y está presente en todas las etapas de la cadena productiva.

Por todo eso, el comunicado cierra invitando a los más de 400 integrantes de esa asociación a seguir con la actividad normal este miércoles 24.

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo también les descontará el día a los estatales que se sumen al paro general

En Mendoza no para ni el transporte de cargas ni el transporte público

Con el rechazo al paro de los propietarios de camiones se suma en Mendoza no sólo no parará el transporte de cargas, sino que tampoco lo hará el transporte público de pasajeros, ya que el gremio de Sipemon, que nuclea a los choferes de colectivos no se plegará a la medida.

A pesar de ser parte de la Confederación General del Trabajo, ese gremio adelantó que este miércoles trabajarán de manera normal.

transporte-cartelera-micros.jpg El transporte público de pasajeros también tendrá actividad normal este miércoles 24 en que se organizó el paro nacional. Es así porque el gremio de Sipemon, no se plegará al paro.

"Nosotros no nos vamos a acoplar al paro. Vamos a trabajar normalmente, como estamos trabajando hoy. Va a haber las mismas frecuencias con los mismos horarios de un día hábil", ratificó José Micca, el titular de aquel gremio a radio Nihuil.

Con ese servicio de transporte asegurado, sumado a que en el Gobierno ya adelantaron que van a descontar el día a los empleados públicos que hagan paro, es probable que la adhesión a la medida de fuerza se vea disminuida ya que a quienes tenían la excusa de no ir a trabajar por falta de transporte público, ahora se les cae el argumento.

En cambio, los trabajadores de la Sociedad de Transporte de Mendoza, STM, que comandan el Metrotranvía y los colectivos de la línea 100, confirmaron que sí van a plegarse al paro y lo harán de 19 a 0 hs.

"Con los secretarios generales de todo el país y el Consejo Nacional de UTA se decidió hacer el paro en ese horario. Sin embargo vamos a concentrar como todos a las 12 en la Legislatura y también se garantizó la cobertura mínima", puntualizó Maximiliano Molina, secretario general de ese gremio en Mendoza.