Vaquié viajó a negociar cambios en las importaciones y tuvo su primer contacto con el equipo de Massa

A fines de julio, un grupo de empresarios de distintos rubros se reunieron con Vaquié para pedirle elevar un pedido en conjunto a la Nación con el fin de destrabar las complicaciones en el ingreso de insumos importados que necesitaban para poder producir y a los que se les impedía llegar por las disposiciones del Banco Central que le puso cepo a la venta de dólares para evitar la fuga de esa moneda.

Enrique-Vaquié-reunión-con-empresarios-2.jpg El 21 de julio pasado, el ministro Enrique Vaquié se reunió con un grupo de empresarios de diversos rubros que se quejaron por los perjuicios que les provocaban las trabas en las importaciones que dispuso el Banco Central.

"Si vos dificultás la llegada de insumos importados indispensables para producir, el fabricante tiene que suspender su actividad económica. Hay algunas empresas, incluso, que no pueden producir porque no les permiten pagar en dólares a despachantes de aduana ubicados en el extranjero; y en consecuencia, por no poder enviar esos dólares, pierden la posibilidad de tener los insumos con los que elaboraban sus mercaderías para exportar", resumió en aquel momento el ministro de Suarez para dimensionar el perjuicio de esa disposición.

En ese entonces, Vaquié se comprometió en trasladarle el reclamo al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y a su par de Agricultura, Julián Domínguez, pero los permanentes vaivenes en el Gobierno nacional hicieron que ninguno de los dos funcionarios sobrevivieran en el cargo y por tanto, este lunes debió conformarse con la reunión pactada con los responsables del Banco Central que aún permanecen en sus cargos.

"Acordamos hacer esa lista de códigos arancelarios y quedamos en que nos ayudarían en lo que pueden hacer ellos en cuanto a los plazos de los pagos de las importaciones", confirmó Vaquié desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

►TE PUEDE INTERESAR: Detuvieron al gremialista Roberto Macho por los cortes de calle en las protestas de ATE

Vaquié le trasladará su preocupación a los nuevos funcionarios de Massa

Las gestiones del ministro de Economía se dieron en medio del recambio que generó la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional. Es que el superministro ya adelantó quiénes serán algunos de los funcionarios que l o acompañarán en este cargo que reunirá a Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, ganadería y pesca.

Tanto es así, que este martes se conoció que la referente del Frente Renovador en Mendoza, Gabriela Lizana será parte de su equipo de la Secretaría de Producción que comandará desde ahora José Ignacio de Mendiguren. En tanto que Matías Tombolini -hasta el momento en la presidencia de ARSAT- será el nuevo secretario de Comercio, por lo que quedará a cargo del manejo tanto del comercio interior y exterior.

Ante tantos movimientos, tanto Pesce como su vicepresidente en Banco Central se ofrecieron para hacer de puente entre Vaquié y los nuevos funcionarios.

Así es que para este martes, el titular de Economía de Mendoza tenía ya agendada una reunión con Jorge Neme, quien hace 4 días fue nombrado secretario de Desarrollo Regional. A él le trasladaría los reclamos que recibió puntualmente del sector productivo mendocino.

En aquella reunión de fines de julio, uno de los que alzó la voz fue Guillermo San Martín, en representación de la Asociación Tomate 2000 y de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines, quien remarcó: “Tenemos problemas por la falta de hojalata y vidrio. El sector viene de un crecimiento sostenido, pero para ello necesitamos estar ordenados”.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: entró a robar a una barbería en pleno centro y fue echado a los golpes