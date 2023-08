Unas 80 mil familias reciben ayuda desde el gobierno de Mendoza para alimentación

Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social.

El subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza, Alejandro Verón, señaló que la ayuda a los comedores aumentó un 20%.

La ayuda estatal del gobierno de Mendoza

En medio de una semana agitada por los amagues y algunos saqueos concretados, el propio subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza, Alejandro Verón, reveló en el programa "Te digo lo que pienso" de Radio Nihuil sobre la ayuda a los comedores o merenderos, que "en el último mes se aumentó un 20% y alcanza a unos 80.000 hogares. A nivel nacional, la ayuda llega a 100.000 familias con los planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH)".

Luego el funcionario provincial expresó: "Desde el gobierno provincial hace rato que venimos reclamando y diciendo que la situación social es muy compleja. Hace falta tomar medidas, sobre todo por la inflación, que golpea sobre los sectores más pobres, esto es grave, sobre todo después de la última devaluación de la semana pasada, donde se devaluó un 25%".

"La situación actual de la gente es que va al supermercado y se pregunta qué no compra y cómo puede hacer para subsistir diariamente. Esta situación está, y trabajamos cada día con las herramientas que tenemos en Provincia, en conjunto con los municipios, y con mucha comunicación con las organizaciones sociales" (Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza) "La situación actual de la gente es que va al supermercado y se pregunta qué no compra y cómo puede hacer para subsistir diariamente. Esta situación está, y trabajamos cada día con las herramientas que tenemos en Provincia, en conjunto con los municipios, y con mucha comunicación con las organizaciones sociales" (Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza)

El propio subsecretario aportó en la entrevista con Ricardo Montacuto su visión sobre uno de los conflictos sucedidos el lunes pasado en Tunuyán: "Esto se inició con reclamos de bolsones de comida a la Municipalidad. Obviamente, la situación ha empeorado en un montón de familias y se ha incrementado la asistencia social".

Verón apuntó al problema inflacionario como responsable de esta crisis al completar: "Sin embargo, esto no alcanza y se incrementa al ritmo del crecimiento inflacionario, y allí tratan de apoyar a los necesitados las organizaciones sociales, con más ayuda oficial y la autogestión. En Mendoza existe el Banco de Alimentos, que trabaja brindando insumos a los comedores barriales de 80 organizaciones sociales, y ya tienen solicitudes de 23 más".

Consultado el subsecretario sobre los canales disponibles para solicitar ayuda alimentaria a las familias afectadas, señaló: "Lo ideal son los canales formales, y solicitar ayuda a partir del mecanismo de cercanía correspondiente. Puede ser a través del Municipio o puede ser a través de la Provincia", explicó, para agregar luego: "Todos estos, independientemente del color político estamos constantemente en contacto para poder asistir a la gente, dentro de las posibilidades que tiene la provincia. Porque si tenemos un 25% de devaluación, no solamente afecta a aquel que no tiene nada, sino también a aquel que tiene trabajo, y un cuarto de su dinero se va".

lorena troncoso.jpg Lorena Troncoso, de la Fundación Banco de Alimentos de Mendoza.

El Banco de Alimentos ayuda a unas 39 mil personas

Desde la parte privada, en Mendoza, como en otros puntos del país, existe una ONG denominada Fundación Banco de Alimentos, que tiene 21 años de trabajo buscando soluciones alimentarias suministrando insumos a distintas organizaciones sociales que sostienen comedores o merenderos.

En el programa "Mediodía", de Radio Nihuil, fue entrevistada Lorena Troncoso, la directora ejecutiva del Banco de Alimentos, que informó la crítica situación que se está viviendo.

"En estos días y lo que va del 2023, la demanda es importante, diaria y significativa. Todos los días tenemos solicitudes de alimentos, ya sea de organizaciones o grupos organizados, que brindan alimentos en sus lugares, como también de personas particulares que se acercan o preguntan como es el modelo de trabajo para sumarse. No trabajamos con particulares, pero los derivamos a las organizaciones cercanas al domicilio".

Luego enumeró: "Actualmente, estamos trabajando con 80 organizaciones sociales que brindan alimento a más de 39 mil personas, y tenemos una nómina de 23 organizaciones en lista de espera".

La cantidad de solicitantes de insumos sigue creciendo, no así las posibilidades de responder. "No damos abasto con la demanda. Hay 23 organizaciones que están en lista de espera, porque no podemos responder. La disponibilidad del alimento no la tenemos. Nuestro modelo contempla que las organizaciones que apoyamos al menos una vez al mes puedan venir a retirar los alimentos de que disponemos. Siempre somos muy claros en nuestra forma de trabajo. Lo que podemos entregar es lo que se consigue en donación, y no necesariamente aquellos alimentos que son indispensables para una dieta diaria", expresó con angustia Troncoso.

Respecto a sus 21 años de vida gestionando ayuda a la comunidad, Troncoso recordó: "Nuestra historia se remonta a la crisis del 2001 y 2002, cuando las organizaciones sociales no recibían desde el estado los alimentos necesarios para brindar a su comunidad y es así como surge la iniciativa de empresarios de Mendoza, de instalar el modelo de los bancos de alimentos que ya se venían gestando en Buenos Aires y que replican los de otros países", dijo, y aportó respecto a la metodología de recolección de alimentos: "El modelo busca captar alimentos del sector industrial, mercados de concentración, supermercados, que han perdido su valor comercial, pero que aún están aptos para el consumo.

Para concluir expresó: "Nosotros, como banco de alimentos, a estos productos los rescatamos y le otorgamos valor social porque lo destinamos a organizaciones que brindan prestación alimentaria a una comunidad que está en situación de inseguridad nutricional".

rodriguez martin.jpg Martín Rodríguez, del Polo Obrero, criticó los recortes del gobierno nacional para la ayuda a los comedores.

El reclamo del Polo Obrero al gobierno nacional: 60% de recorte

Dentro de las mencionadas organizaciones sociales que luchan codo a codo desde los asentamientos y barrios carenciados con las familias que sufren la falta de alimentos, uno de los actores principales, Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, disparó números alarmantes: "Los índices del INDEC son brutales: hay un 60% de pobreza en los pibes. Por eso hemos sacado un comunicado porque creemos que los que tienen que responder por el hambre no lo están haciendo".

Además de aclarar que su organización nada tiene que ver con la coordinación de saqueos, Rodríguez apuntó al actual gobierno nacional, y en particular al ministro de economía: "Nosotros hemos sido claros en el comunicado: no tenemos nada que ver con los saqueos, no es nuestra metodología. Tienen que restituir los alimentos a los comedores populares. Hemos tenido un 60% de recorte".

El también dirigente sindical municipal continuó con dureza: "Massa y Tolosa Paz, en función de reducir el gasto fiscal, han recortado el gasto social, y en particular un 60%. Tiramos números concretos, que manejamos acá, y nos afectan directamente como organización. Este mes recibimos 13 mil kilos de comida menos, de parte del gobierno de Alberto (Fernández)".

"En vez de recibir 13 productos, que fue la última entrega en marzo, donde denunciamos e hicimos una conferencia de prensa, recibimos siete, entre los cuales había maíz pisingallo, que no sirve para nada, no sirve para un comedor", sumó en su queja el dirigente.

"Hoy ya tenemos un problema para adelante. Hicimos una distribución, y es probable que los comedores funciones un tiempito más, y ya nos avisó Tolosa Paz que, quién sabe cuándo, va a venir con una reducción del 40%" "Hoy ya tenemos un problema para adelante. Hicimos una distribución, y es probable que los comedores funciones un tiempito más, y ya nos avisó Tolosa Paz que, quién sabe cuándo, va a venir con una reducción del 40%"

Reparten 300 viandas por falta de proteínas en la dieta popular

Respecto al sostén que brinda el Estado provincial, Rodríguez declaró: "En el caso del gobierno provincial, la asistencia se está entregando, pero es muy limitada, porque con la devaluación, los aumentos de precios en las carnes, por ejemplo el pollo, ha sido mayor al 22%". Luego manifestó con alarma: "¡Las carnicerías han aumentado un 100% sus productos! No estamos recibiendo ningún tipo de proteínas".

Respecto a los números duros de las acciones que lleva adelante el Polo Obrero, enumeró: "En los barrios más populares, en los comedores nuestros y de otras organizaciones, se hacen entre 250 y 300 viandas. Esto se reparte una vez por día, tres veces por semana".

Consultado sobre la cantidad de comedores que sostienen, informó: "Tenemos más de 90 comedores en la provincia. Hay organizaciones que tienen muchos más. Se puede decir que hoy por hoy, somos nosotros y no el gobierno los que estamos dando de comer en los barrios", finalizó el dirigente del Polo Obrero.