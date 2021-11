Stevanato había dicho que "hay que moldear un equipo de gobierno que sea capaz de interpretar y accionar rápidamente sobre las demandas de los vecinos”.

Cerezo quitó dramatismo a la derrota electoral y explicó que es "normal" este tipo de resultados en los comicios de medio término. "Es lo que pasa siempre en las elecciones legislativas. Parece que la gente cuando no se eligen cargos ejecutivos busca un equilibrio con otras fuerzas. Es el piso que nosotros tenemos siempre en las legislativas. No fue una mala elección, lo que pasa es que Cambia Mendoza creció mucho. Sí me pone triste que perdemos la mayoría en el Concejo y eso no es habitual. Es un desafío, va a ser una forma de gobernar diferente".

En la urnas maipucinas el domingo Cambia Mendoza logró el 44,5%, Todos el 31,7% y el Partido Verde, el 9,1%, resultados que estuvieron dentro del promedio de Mendoza donde el oficialismo provincial logro un importante triunfo.

La funcionaria argumentó que el decisión de la gente "va más allá de los nombres que llevábamos en las listas (en referencia a Adolfo y Alejandro Bermejo). Tal vez es una ola de cambios que quiere la gente y no fuimos nosotros lo que pudimos influir. Crecimos con respecto a las PASO pero Cambia creció mucho más. La gente dio un mensaje y hay que leerlo".

La concejala electa dijo en radio Nihuil que "la pandemia nos alejó mucho de la ciudadanía. Hace dos años que no hemos podido hacer nada. Cayó la recaudación y la obra pública por momentos se detuvo casi el 80%. La pandemia ha sido muy dura en todos los aspectos, gubernamentales, políticos, amorosos. Hay que barajar y volver a dar. Ha hecho mucho daño, nos alejó mucho de la comunidad, nosotros somos un municipio muy presente y con el pico de la pandemia no podíamos salir, estar con la gente y eso también pesa".

Sobre los motivos del triunfo de Cambia Mendoza dijo que a los candidatos de Cambia Mendoza "en la calle no me los encontré, en los barrios no me los encontré, no sé si solamente es mediático o qué, la gente no sabe quiénes eran los candidatos de cambia Mendoza en Maipú".

