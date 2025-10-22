Una funcionaria de Donald Trump condicionó la compra de carne argentina porque "tiene aftosa"

En declaraciones a la cadena CNBC, la secretaria señaló: "El presidente está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días, pero como parte de nuestros 12 millones de toneladas métricas de producción, no será mucho".

"Es un desafío, pero estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores", añadió.

Donald Trump había dicho que planeaba comprar carne argentina para reducir los precios en los supermercados de su país, en el marco de un acuerdo mediante cual los Estados Unidos pasaría a comprar 20 mil a unas 60 mil toneladas de carne de origen argentino.