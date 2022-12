Un feriado decidido de manera espasmódica y con el estilo "vamos viendo" del Presidente

El Ejecutivo nacional no pudo lograr ni siquiera la foto con Messi y el resto de la Selección. Los jugadores no aceptaron mezclar los tantos. Nadie en ese equipo se fascinó por aparecer en el balcón de la Casa Rosada. No se demoraron en ninguna especulación acerca de si la decisión del equipo de no ir a la Casa de Gobierno afectaba al oficialismo o si beneficiaba a la oposición.