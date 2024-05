Un dirigente libertario de Mendoza denunció a los padres de Lourdes Arrieta por amenazas

libertarios mendoza congreso llano arrieta correa 1.jpg La gran mesa de los libertarios y el PD, días antes de ganar las elecciones.

En su declaración a la Justicia, Córdoba aseguró que le dijeron "te voy a hacer cagar; te voy a matar".

Contó así su versión de los hechos: "Cuando estábamos entrando al local ya escuché algo así como 'se va a armar la cagada'; la verdad no recuerdo la frase puntual, pero fue algo por el estilo. Al principio ni siquiera pensé que era para mí, pero 30 segundos después vino la madre de Lourdes, que me costó reconocerla en un primer momento, a decirme que era un ladrón, un hijo de puta; que por qué me metía con ellos", explicó. Se refería, según dijo, a Liliana Mercado, madre de la dirigente.

"Me reclamaron que ellos hasta me habían dado de comer. ¡Fui una vez a su casa y me convidaron café y bizcochuelo; tampoco es que me dieron de comer!" (Córdoba) "Me reclamaron que ellos hasta me habían dado de comer. ¡Fui una vez a su casa y me convidaron café y bizcochuelo; tampoco es que me dieron de comer!" (Córdoba)

"Después se acercó el hombre (en referencia a Tomás Arrieta, el padre). Me decían algo de las redes; se ve que están enojados por lo que yo pongo en mis redes sobre ella. Me reclamaron que ellos hasta me habían dado de comer. ¡Fui una vez a su casa y me convidaron café y bizcochuelo; tampoco es que me dieron de comer!", refirió el dirigente.

El entorno de Lourdes desmintió los hechos

Consultados por este medio, desde el sector de la diputada negaron que esto haya ocurrido de esa manera. "Denunció a dos adultos mayores que no le hicieron daño alguno", replicaron textualmente sobre las acciones de Córdoba.

"Lo único que dijo la madre de Lourdes fue: 'vas a tener que comprobar todo lo que has dicho', mientras que el padre le dijo 'te voy a alzar' (sic). Es una amenaza eso", señalaron ante la consulta de UNO.

Lourdes Arrieta Martín Menem 2.jpg Arrieta junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por su parte, el denunciante ya pidió las cámaras de seguridad al local y afirmó que va a presentarlas a la Justicia ya que, según dice, ayudarán a demostrar que los hechos fueron como los declaró días atrás. La gente de Lourdes también dice que las cámaras servirán para demostrar que no hubo agresiones. También aseguró que va a seguir con la causa porque no quiere "permitir que se manejen así".

Córdoba había asistido a la audiencia por su cuenta. No es parte del armado al que Lourdes se enfrenta por el nombre del partido -es decir, Alejandro Barraza y compañía-, sino que representa a una tercera posición. De hecho, el consejo directivo del Partido Libertario lo corrió de su lugar de apoderado y hoy es una pieza libre, ya no más ligada al partido, salvo por su condición de afiliado.

caviglia jose.jpg José Caviglia es el actual presidente del PL Mendoza.

Inclusive, el planteo que hizo en contra de que Arrieta pueda ponerle La Libertad Avanza al nuevo espacio también perjudica al expediente de Barraza. Lo que Córdoba dijo fue que, si se sigue la jurisprudencia, no puede habilitarse que el nombre de una coalición que haya competido en elecciones sea utilizado después para un sello partidario. Citó el caso del frente NOS (que impulsó la candidatura de Juan Gómez Centurión a presidente en 2019): "Después quisieron armar partidos provinciales con ese sello y la Justicia lo prohibió", afirmó Córdoba.

La Justicia Electoral deberá definir quién gana esta carrera, pero en el medio, ahora también tiene un expediente penal por algo que habría ocurrido apenas minutos después de la audiencia con un juez. Como si fuera poco, este año también habrá elecciones en el Partido Libertario local. Aún no asoman los posibles candidatos a la presidencia.

