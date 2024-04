Un día antes de la marcha la Nación mandó a la UNCuyo $360 millones: es el 1,38% del presupuesto

Gabriel Fidel-vicerrector de la UNCuyo.jpg El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, marcó que los fondos que llegaron son para costear servicios y no alcanzan.

"El presupuesto con el que estamos funcionando es del 2023, fue de $26.000 millones. Lo que estamos recibiendo es la actualización de un 10%", amplió. En referencia a ese presupuesto, los $360 millones que llegaron son poco más del 1,38%.

Extraoficialmente trascendió que los fondos que llegaron este lunes son para costear los gastos de marzo, y llegaron 22 días después cuando esa casa de altos estudios ya debió pagar varias facturas de servicios vencidas.

►TE PUEDE INTERESAR: En Mendoza se espera una marcha masiva contra el ajuste a las universidades nacionales

Una marcha que no se desactiva

Más allá de la llegada de esos fondos, el mismo Fidel confirmó que la marcha que en Mendoza lidera la UNCuyo, no se desactiva sino que sigue vigente porque el reclamo de fondo es "por un presupuesto adecuado para el funcionamiento de para el sistema de las universidades públicas, porque todo el año hemos estado trabajando con el presupuesto reconducido".

Marcha UNCuyo.jpg La marcha en reclamo de un presupuesto adecuado para las universidades públicas sigue vigente y promete ser masiva.

El vicerrector recordó que como en este 2024 en el Congreso no se votó un nuevo presupuesto, todas las universidades se están manejando con el presupuesto del 2023 que contemplaba una inflación del 70%, cuando en este año se prevé que la inflación trepe al 300%

"Eso ha generado una situación muy difícil de gestionar. En nuestro caso tenemos una administración ordenada, pero se han resentido servicios y se reorientado partidas", admitió.

Y en paralelo volvió a reclamarle a la gestión de Javier Milei "que haya una mesa de diálogo, en la que el Gobierno se siente con las autoridades universitarias y diga lo que pretende y las universidades digan lo que necesitan. Todos sabemos que el país necesita transformaciones pero no es haciendo estas cosas como vamos a salir adelante".

Politización de la marcha

Ante el planteo de cómo se politizó la marcha universitaria, a la que convocaron además distintas organizaciones partidarias, sindicales y de diversos organismos, Fidel salió a remarcar que la UNCuyo invitó a participar bajo la bandera de cuidar la educación pública, que está por encima de la orientación partidaria de quienes acudan.

"En la UNCuyo tenemos mucha diversidad de ideas, pero esto no tiene que ver con a quién votaste, tiene que ver con cuidar la educación pública, que es un bien que arranca con Sarmiento y Avellaneda. La ley 1.420 es del gobierno de Roca, y a lo largo de la historia de Argentina la educación pública es una prioridad. Claro que hay que mejorar las universidad, el que no es autocrítico es un necio. Lo que estamos diciendo es que algo que costó tanto construir no se puede destruir en un día".

El recorrido de la manifestación y las actividades programadas para las 18

La comunidad universitaria se concentrará a las 16 en el ingreso al Campus de la casa de estudios. Desde allí se desplazará por calle Carlos Lencinas, doblará a la derecha por Padre Jorge Contreras hasta la avenida del Libertador y se dirigirá -hacia el Este- por Emilio Civit y Sarmiento hasta llegar a la Plaza Independencia, a las 18.

Convocatoria a marcha federal por la educación.jpg

Según anunciaron las autoridades de la UNCuyo, las columnas estarán formadas de la siguiente manera:

Bloque 1: lo encabezarán gremios universitarios locales, el vicerrector y consejeros superiores estudiantes.

Bloque 2: Consejeros superiores, decanos, facultades y colegios.

Bloque 3: Gremios universitarios.

Bloque 4: Agrupaciones políticas universitarias.

Bloque 5: Organizaciones sociales/otros sindicatos

Además, cada facultad tiene planificada diferentes actividades para cuando llegue la manifestación a la plaza central.

Facultad de Odontología

Control odontológico

Detección precoz de lesiones bucales

Educación para la salud bucal

Facultad de Filosofía y Letras

Perfomance: suelta de poemas

Búsqueda del tesoro

Facultad de Educación

Juegos

Intervención artística

Suelta de libros

Interpretación en Lengua de Señas

Visibilización de situaciones de inclusión

Facultad de Ciencias Médicas

Control de tensión arterial

Taller de RCP

Facultad de Artes y Diseño

Producciones de arte

Intervenciones artísticas

Facultad de Derecho

Consultorios Jurídicos

Facultad de Ingeniería

Performance de Arquitectura sobre uso del espacio público

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – SIIP

Realidad aumentada: moléculas en el celular

Facultad de Filosofía y Letras - Facultad de Ciencias Exacta y Naturales – SIIP

Arqueología para niños

Realización de vasijas cerámicas

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado