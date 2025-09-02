Por ley, los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Ahora, el intendente capitalino busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término.

image Para Ulpiano Suarez, el objetivo de hacer obligatorio el debate entre candidatos a intendente y concejales es "sumar transparencia". Foto: archivo

Un debate abierto a los medios

Asegurarle la mayor comunicación posible es parte del proyecto. De hecho, propone transmitirlo en vivo por los medios de comunicación del municipio, así como a través de los perfiles oficiales en redes sociales y plataformas de streaming.

Desde la comuna explicaron al respecto que "la señal debe estar disponible para todos los medios de comunicación públicos y privados que deseen difundir el debate de manera simultánea y gratuita", incluso con uso de lengua de señas.

Según la propuesta, los candidatos y candidatas a intendente convocados que no se presenten al debate, serán sancionados.

¿Cómo? Con la suspensión de espacios de publicidad audiovisual asignados al partido político que representan, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8619. En tal caso, serán redistribuidos entre el resto de los candidatos.

La iniciativa ya es parte del orden del día de la próxima sesión del Concejo, para el lunes 9 de septiembre. Y todo indica que tiene respaldo suficiente para terminar aprobándose.