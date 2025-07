Quién se quedará con la joya del Gran Mendoza: radicales, libertarios y peronistas disputarán la Ciudad

No todos los intendentes radicales de la Ciudad desde 1983 pudieron llegar al sillón de San Martín. Víctor Fayad lo intentó dos veces y no lo consiguió aunque fue el que más veces votaron los capitalinos: fue intendente electo en 1987 y 20 años más tarde repitió en 2007. Luego en 2011 lo logró por última vez. Raúl Vicchi (1999-2003) y Eduardo Cicchitti (2003-2007) tuvieron elecciones intermedias flojas para el estándar del radicalismo de la Capital, y no tuvieron destinos de gobernador, y tampoco de reelección local.

ciudad de mendoza 5 Ciudad de Mendoza. Paseo y mate en plena calle. Martín Pravata/Diario UNO.

En dos años habrá elecciones de cargos ejecutivos y Mendoza renovará gobernador e intendente de la Ciudad, ya que ni Alfredo Cornejo ni Ulpiano Suarez tienen reelección. La Constitución no se los permite, Pero Yayo intentaría el salto que ya dieron Rodolfo Suarez y Roberto Iglesias. Su principal rival en el horizonte es otro radical, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

¿A quién le quedará ese lugar de poder simbólico que representa la jefatura política de la Ciudad de Mendoza?

Candidatos hay, pero tampoco tantos. Antes, hay que mirar un poco de datos. Ciudad de Mendoza, ¿de qué hablamos, cuando hablamos de vos?

Esa joya llamada Ciudad de Mendoza

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ciudad capital de la provincia? Aquí están asentados el poder político provincial, la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Poder Judicial en pleno, el ministerio público, media docena de universidades incluyendo la más importante, que es la UNCuyo, y también la UTN.

También están “el centro” comercial del Gran Mendoza, y secciones urbanas emblemáticas en las que vive buena parte del círculo rojo capitalino, y por ende de la provincia: Quinta y Sexta Sección, Bombal, parte del Barrio Dalvian, y el Barrio Cívico. Es tal el poder simbólico de la Capital, que tuvo hace poco su Reina Nacional de la Vendimia, algo que por años le estuvo vedado. La bendecida con la corona fue Agustina Saua, penúltima soberana nacional y primera en compartir en las redes sus preferencias en el día del Orgullo LGBTQ+, cuando presentó a su novia. Signo de modernidad que no hacía falta, pero que suma al espíritu innovador, tolerante e inclusivo de las ciudades grandes.

Vendimia 2025 Carrusel Agustina Saua.jpg Agustina Saua, ex reina nacional capitalina, en el Carrusel de este año. Foto: Gentileza Noelia Brizuela

Además de las condiciones subjetivas y de los símbolos reales de poder, la Ciudad de Mendoza tiene otras características.

Un reciente informe del Consejo Federal de Inversiones indica que a tono con la globalización, los habitantes de la Ciudad de Mendoza muestran mejores ingresos (hasta 56 % más) que en el resto de los departamentos, mientras ha ido en aumento la cantidad de hogares unipersonales. Tiene menos proporción de educación pública (75 %) frente al 87 % del resto de la provincia. Es decir, hay más educación privada. Hay menos personas con Necesidades Básicas Insatisfechas y mejor clima educativo en los hogares.

La matriz económica de la Ciudad indica que las actividades empresariales (16%), el comercio (14%), la intermediación financiera (13%) y el transporte (11%) son los principales sectores de creación de valor. Suman el 50 % de la riqueza de la Ciudad. La enseñanza (23,8%), el comercio (14,5%) y los servicios empresariales y sociales (12%) dominan la creación de empleo. Recién después viene la administración pública, que absorbe el 9,1% de la fuerza laboral. Ello, pese a que en la Capital están instalados el poder político, judicial, legislativo, y el grueso de la administración pública provincial y nacional, más la Municipalidad. La Ciudad no es sólo el lugar donde pasa la gente.

Un trabajo que tiene menos de un mes, realizado por el Consejo Empresario Mendocino, habla del clima de negocios de la Ciudad. Eso es cuán fácil o difícil es para las empresas desarrollar su actividad. Es un factor que afecta el costo, la sustentabilidad y la rentabilidad de las firmas que generan riqueza. Durante 2024 se eliminaron 45 tasas municipales diversas y varias más este año. Los que tributaban esos impuestos locales eran 3.740 emprendimientos, que es el 44 % del total. Se beneficiaron los sectores del arte, cultura, entretenimiento, construcción, inmobiliario y los servicios profesionales. La Ciudad de Mendoza se sube al podio del índice FÁCIL de clima de negocios que elabora Idesa, el Instituto del Desarrollo Social Argentino, por detrás de CABA y de la Ciudad de Córdoba. Y es la séptima entre 82 municipios de todo el país en orden de Transparencia, según el IERAL, el instituto de estudios de la Fundación Mediterránea.

Radio Nihuil y su Gran Peña Radial por la Semana de Mayo desde la Peatonal Sarmiento La peña de Radio Nihuil el 25 de mayo último en Peatonal Sarmiento, el centro neurálgico de la Ciudad. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Otros indicadores que grafican el peso de la Ciudad. Representa el 18 % del PBG de la provincia, de los que el 38 % son comercios, aunque sólo concentra poco más del 6 % de la población total de Mendoza y 6,73 % del padrón electoral. Alberga 24 % de las empresas que contratan trabajadores en la provincia. Luego, es una de las tres ciudades de mayor crecimiento de su economía a largo plazo junto a Godoy Cruz y Tunuyán, de acuerdo a un informe que la UNCuyo elaboró para el Consejo Federal de Inversiones. Respecto de “gente”, en la Capital viven poco más de 127.000 personas, pero ingresan 238.000 y les da servicios a más de 400.000 todos los días, entre residentes y visitantes.

También sufre los problemas urgentes de las grandes urbes. Las personas en situación de calle como emergente de pobreza y salud mental deteriorada y familias rotas; y el reflejo de la inseguridad más cruda se muestran de manera periódica. También hay una lucha a brazo partido por la limpieza, entre las malas costumbres de habitantes y no residentes y el municipio.

Igual... por todo y pese a todo... ¿Quién no querría gobernar esta ciudad?

La poderosa máquina radical

Los radicales gobiernan la Ciudad de Mendoza desde 1983. El primer electo en la recuperación democrática fue Julio César Rivera, hasta 1987. Falleció en 2019 y luego de su mandato estuvo alejado de la política y de los medios. Le siguieron Víctor Fayad (1987-1991), Roberto Iglesias (1991-1995 y luego reelecto hasta 1999), Raúl Vicchi (1999-2003), Eduardo Cicchitti (2003-2007), Víctor Fayad (2007-2011, reelecto hasta que falleció en 2014), Rodolfo Suarez (2014-2019) y Ulpiano Suarez, electo en 2019 y reelecto en 2023.

Para los que creen en cábalas, numerología, brujas y bultos que se menean, hay que apuntar que Iglesias y Suarez son los dos intendentes que gobernaron más de un período y dejaron sus mandatos para asumir la gobernación.

¿En qué se basa esta serie de triunfos radicales, siempre aplastantes a la hora de elegir al titular del Poder Ejecutivo? En la poderosa máquina territorial del radicalismo capitalino, que funciona de manera independiente de quién sea el gobernador de la provincia, e incluso su intendente, de manera ininterrumpida desde 1983.

Una cuestión de organización

La UCR tiene en la Ciudad de Mendoza -además de su comité departamental- comités “seccionales”, uno por cada sección de la Ciudad, con presidente, secretario, y equipos de trabajo. Esta organización es la que tiene ojos y oídos en todo lo que ocurre y está en permanente contacto con la gestión. En ocasiones, los funcionarios de las áreas sensibles son las mismas personas que militan en las seccionales radicales.

Algunas de estas secciones son poderosas y electoralmente muy sensibles. En la 5ta, por ejemplo, está La Favorita. En la 6ta, suman los barrios Olivares, Flores, Sanidad y San Martín, la zona oeste más populosa de la Ciudad y la que carga además con la mayor cantidad de problemas sociales de la zona urbana. Desde estas secciones se hace un trabajo territorial de sintonía muy fina.

Hoy la presidenta de la UCR en la Ciudad es Cecilia “China” Rodríguez. Diputada provincial desde 2018 y presidenta del bloque radical, fue muchos años trabajadora y funcionaria municipal. Hay que anotar su nombre, porque es una de las posibles sucesoras de Ulpiano Suarez. Una intendenta ¿Por qué no?

ciudad de mendoza 2 El corazón del Gran Mendoza. La Ciudad atiende servicios y comercio a casi 450.000 personas cada día. Martín Pravata/Diario UNO.

La “China” Rodíguez no es la única con formación y experiencia suficientes para ser la primera intendenta mujer de la Ciudad. Cabría anotar a la también diputada Beatriz “Bea” Martínez, con amplia experiencia en la Ciudad de la que fue concejal y funcionaria. También fue subsecretaria de Modernización de la Provincia durante el gobierno de Rodolfo Suarez.

En esta lista privilegiada hay que apuntar a la hoy senadora nacional y ex ministra de Turismo Mariana Juri, y a la senadora provincial Natacha Eisenchlas. Juri hizo una tarea excepcional durante la pandemia, excediendo por completo su área. Natacha fue secretaria de Gobierno de la Ciudad y concejal. Actualmente preside el bloque de Cambia Mendoza en el Senado. Cualquiera de ellas sería una excelente candidata a intendenta y de hecho son sus nombres los que aparecen en la mesa para reemplazar a Ulpiano Suarez.

Como se ve, el radicalismo capitalino tiene una verdadera selección de mujeres capaces de gobernar la Ciudad. Por el lado de los hombres, la lista está reducida casi con exclusividad a un solo nombre. En las últimas semanas, varios dirigentes radicales empezaron a decir que el ex gobernador Rodolfo Suarez debe volver a ser candidato a intendente.

Suarez es senador nacional, primero sucedió y luego le dejó la gobernación a Alfredo Cornejo. Para la Capital, es un buen candidato luego de su gestión citadina entre 2014 y 2019. Mide muy bien entre los vecinos, según los números que consultan los radicales.

La situación política de la Capital no puede analizarse aislada del Gran Mendoza. La próxima elección de gobernador no será sencilla para el oficialismo de Cambia Mendoza. Claro, es imposible extrapolar y proyectar el mapa político actual al futuro. En Argentina es difícil predecir la semana siguiente. Pero el próximo candidato a gobernador que ofrezca el radicalismo deberá contar con candidaturas muy fuertes en los departamentos, sobre todo Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, y la Ciudad, entre las que ya gobiernan. Entre los intendentes radicales del Gran Mendoza, donde se “cocina” la elección provincial, el intendente actual Yayo Suarez ya “usó” su reelección en 2023. Los demás -Marcos Calvente, Diego Costarelli y Francisco Lo Presti- tendrán la oportunidad de intentar la reelección.

Intendentes radicales.jpg Intendentes radicales a la vista.

¿Puede/quiere Suarez ser candidato a intendente luego de haber sido gobernador? Ya lo consiguió Celso Jaque en Malargüe, luego de una gestión peronista muy sufrida y criticada como gobernador entre 2007 y 2011. Este análisis encierra una novedad: Rodolfo Suarez será candidato a intendente de la Ciudad de Mendoza, sólo si el radicalismo y Cambia Mendoza corren el riesgo de perder el enclave capitalino ¿Se puede perder esa elección, dentro de dos años?

Goles son amores. El peronismo nunca aportó candidaturas competitivas en la Ciudad. Repasemos la elección capitalina de 2023. De acuerdo al escrutinio definitivo, Yayo Suarez obtuvo el 49,69 % del total de votos a intendente. Segundo quedó el postulante de La Unión Mendocina Hugo Laricchia, con el 16,15 %. Luego siguió la candidata del Partido Verde Eugenia Garriga con 10,76 %. El peronismo cosechó sólo 9,76 % de los votos a intendente de la Capital. La candidata fue Gisela Lamberti. Pero en 2007 el radicalismo apeló a Fayad, su ex intendente más popular, porque después de Cichitti se podía perder.

ciudad de mendoza 8 Parque Central. Una de las zonas urbanas más nuevas de la Ciudad de Mendoza. Martín Pravata/DIARIO UNO

¿En qué circunstancias podría caer el radicalismo mendocino en la Capital? Cualquiera en la que Cambia Mendoza llegue mal parado, con una alianza que en realidad haya juntado del otro lado a toda la oposición incluyendo Demócratas, PRO, peronismo, demarchismo, y quién sabe si La Libertad Avanza; o si tienen que dividir el voto con Luis Petri, por esas cosas extrañas que ocurren en política, ese planeta donde todo puede pasar.

Hay un condimento más, y ocurrirá pronto en las elecciones de medio tiempo. Si hay una alianza a nivel provincial/local con La Libertad Avanza, Ulpiano Suarez querrá asegurarse el Concejo para transitar sus últimos dos años de gobierno. Y no abrirles las listas a libertarios que podrían saltar a la oposición a los cinco minutos de asumir una banca.

ciudad de mendoza 4 Postal urbana. Un repartidor de aplicaciones, en plena tarea.

Faltan dos años para elegir intendente, eso es un plazo eterno e inimaginable a esta altura; pero la sucesión en la Capital es un tema que ya se conversa. Los votos del centro urbano más progresista, multicultural, ecuménico, pretencioso y politizado de Mendoza son importantes para cualquier proyecto de gobierno.