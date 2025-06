Javier Milei destacó que hay "récord de puestos de trabajo" a la vez que el INDEC informó la suba del desempleo

javier milei entrevista la nacion.jpg Javier Milei habló del empleo, de Cristina Kirchner y del ministro Luis Petri en una entrevista por televisión.

El dato de empleo de Javier Milei y el del INDEC

“Estamos en récord de puestos de trabajo”, dijo puntualmente el presidente en una entrevista televisiva que se transmitió en la noche del jueves. “Lo que pasa es que hay que entender que venimos de un desastre”, agregó sobre la reactivación de la actividad.

Milei no profundizó en datos para sustentar sus palabras, aunque parecieran ser contradictorias a lo que oficialmente informó el propio Estado a través del INDEC, al dar a conocer los resultados de la Encuesta de Hogares: en el primer trimestre de 2025, el desempleo fue de 7,9% y afectó a casi 1,8 millones de personas.

Ese número representa un 1,5% más de lo marcado en los tres meses anteriores y un 0,2% más respecto del mismo trimestre del 2024. Con esta suba se interrumpió, de hecho, la tendencia descendente que venía mostrando la tasa de desempleo desde mediados del año pasado.

Por otro lado, el INDEC hizo mención en su último informe a la tasa de actividad, que mide el porcentaje de personas que están trabajando o buscan activamente empleo y que bajó al 48,2%, frente al 48,8% del último trimestre del año pasado. Esto indica que hubo menos personas en condiciones de trabajar que estuvieron activamente buscando empleo en el período analizado.

El desempleo pegó un salto en Mendoza

Si bien se registra un crecimiento del empleo privado registrado en Mendoza en la era Milei, los recientes resultados estadísticos dados a conocer por el INDEC muestran que en el primer trimestre del 2025, el desempleo pegó un salto fuerte.

La tasa pasó del 4,7% con el que se cerró el año a un 6,9% que representa a 36.000 personas desocupadas en el Gran Mendoza; un número que no se había dado en la provincia desde que asumieron Milei y Cornejo en diciembre del 2023.

En concreto, según los datos del INDEC, en los primeros tres meses del año, 11.000 se quedaron sin trabajo en Mendoza y se sumaron al listado se arrastraba desde el 2024.

Javier Milei sobre el ministro Luis Petri

Como ya lo ha hecho en otras oportunidades, el presidente elogió al ministro mendocino con el que cuenta en su Gabinete: Luis Petri.

Aseguró que es una “superestrella” destacando no solo su rol a cargo del Ministerio de Defensa sino su capacidad como jurista, lo que le aporta un plus a la labor del Gabinete a la hora de la redacción de proyectos de ley, de decretos y cambios de normativas.

Embed - "El ministro Petri es una súper estrella". Nuevo elogio del presidente Milei al mendocino en Defensa

Javier Milei sobre Cristina Kirchner, el indulto y su “partido homenaje”

Javier Milei descartó la posibilidad del indulto para Cristina Fernández de Kirchner. “Me parece aberrante”, dijo sobre el instrumento constitucional.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, opinó al respecto.

Sobre la marcha que convocó a militantes peronistas y de izquierda en apoyo a Cristina Kirchner, Javier Milei aseguró: “Que la gente se manifieste y haga lo que quiera. La marcha de ayer la vi como un partido homenaje, como cuando se retira un jugador de fútbol. La gente fue a despedir a la señora Kirchner”.